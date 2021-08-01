В Сети появилось фото со свадьбы внучки Лукашенко

В Сети появилось фото со свадьбы внучки Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент лично поздравил молодоженов

Накануне в СМИ появилась информация о том, что старшая внучка Александра Лукашенко Виктория теперь официально жена. Позже были опубликованы фотографии с мероприятия. 

Так, на одном из снимков молодожены запечатлены с Батькой, который держит в руках микрофон и поздравительную открытку. Фотографии обнародовал телеграм-канал "Пул Первого". 

Торжество отмечали в кругу самых близких – всего около 70 гостей. Хотя изначально СМИ писали, что Виктория решила отметить замужество с размахом, пригласив около 400 человек.

"Вы пишете вашу историю…"

– закончил свое поздравление Александр Григорьевич. 

Напомним, что Виктория – это старшая дочь Виктора Лукашенко, которая появилась на свет в 1998 году. Девушка иногда снимается в кино, например, в 2008 она появилась в фильме "На спине у черного кота", а спустя еще два года появилась в российском сериале "Гадание при свечах". 

Всего у белорусского президента трое сыновей и 7 внуков. 

Ранее в СМИ писали, что Лукашенко нашел себе замену среди родственников. Эксперты уверены, что после ухода с поста президента действующий лидер сохранит власть за семьей. 

Источник: Телеграм-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Счастья и здоровья молодоженам!!!
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