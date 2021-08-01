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У каждой хозяйки в огороде обязательно растут огурцы. Они неприхотливы в уходе и могут плодоносить несколько раз за сезон. Но с наступлением августа нужно немного пересмотреть уход за овощами. Дело в том, что ночи становятся длиннее и холоднее. Это не может не сказываться на урожайности огурцов. Но есть метод, который поможет не только продлить период плодоношения, но и увеличить урожайность.
Самый эффективный способ – чередовать внекорневую подкормку с корневой. Делать это нужно раз в две недели. Однако в случае, если погода оставляет желать лучшего, тогда удобрять грядки нужно еженедельно.
После с помощью средства нужно опрыснуть растения с внешней и внутренней стороны листа.
Еще один вариант – луковый настой, но его лучше использовать при грибковых заболеваниях.
В этом случае огурцам нужен калий и фосфор. Лучше всего использовать калиевую селитру. 2 столовые ложки растворите в 10 литрах воды и приступайте к подкормке.
Также можно воспользоваться древесной золой. Смешайте 1 литр золы и 10 литров воды, дайте немного настояться, процедите.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за огурцами в августе.
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