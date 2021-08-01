Хитрый способ увеличить урожай и продлить плодоношение: чем подкормить огурцы в августе

Хитрый способ увеличить урожай и продлить плодоношение: чем подкормить огурцы в августе
Фото: pixabay.com
С приближением осени плоды нуждаются в особом уходе

У каждой хозяйки в огороде обязательно растут огурцы. Они неприхотливы в уходе и могут плодоносить несколько раз за сезон. Но с наступлением августа нужно немного пересмотреть уход за овощами. Дело в том, что ночи становятся длиннее и холоднее. Это не может не сказываться на урожайности огурцов. Но есть метод, который поможет не только продлить период плодоношения, но и увеличить урожайность. 

Чем подкормить огурцы в августе? 

Самый эффективный способ – чередовать внекорневую подкормку с корневой. Делать это нужно раз в две недели. Однако в случае, если погода оставляет желать лучшего, тогда удобрять грядки нужно еженедельно. 

Внекорневая подкормка

Для ее приготовления нужно смешать 9 литров воды, 1 литр домашнего молока или сыворотки и 15-20 капель йода. Магазинное молоко использовать не нужно, оно вряд ли даст хоть какой-то результат.

После с помощью средства нужно опрыснуть растения с внешней и внутренней стороны листа.

Еще один вариант – луковый настой, но его лучше использовать при грибковых заболеваниях. 

Корневая подкормка

В этом случае огурцам нужен калий и фосфор. Лучше всего использовать калиевую селитру. 2 столовые ложки растворите в 10 литрах воды и приступайте к подкормке. 

Также можно воспользоваться древесной золой. Смешайте 1 литр золы и 10 литров воды, дайте немного настояться, процедите. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ухаживать за огурцами в августе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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