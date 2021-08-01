"Безобразная история": белорусскую спортсменку насильно вывозят из Токио

"Безобразная история": белорусскую спортсменку насильно вывозят из Токио
Кристина Тимановская. Фото: Vegard Wivestad GrÃ˜Tt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Девушка обратилась за помощью к белорусской диаспоре в Японии

На Олимпиаде в Токио разгорелся новый скандал. В оппозиционных соцсетях Белоруссии сообщают, что легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из столицы Японии домой.

2 августа у Тимановской должно состояться соревнование – бег на 200 метров. Однако сегодня, 1 августа, тренер Юрий Моисеевич заявил ей, что она должна ехать домой. Об этом спортсменка рассказала телеграм-каналу Mash. Журналисты пишут, что девушка находится в полиции, которая разбирается в ситуации. Об этом же рассказывает, например, "Инстаграм" Фонда спортивной солидарности в Республике. 

При этом в сборной Белоруссии заявили, что бегунью сняли с соревнований из-за эмоционально-психологического состояния. Позже она также заявила "Мэшу", что врачи ее не осматривали.

По информации "МК", Тимановская сейчас находится в аэропорту Токио. Вероятно, причиной сложившейся ситуации стало высказывание спортсменки в "Инстаграм". Ранее она раскритиковала начальство за то, что ей добавили третью эстафету, которую она не должна была бежать.

Спортсменка заявила, что начальники "накосячили" с ее коллегами, которым не хватило тестов, поэтому они не смогли бы выступить в дисциплине 4 по 400 метров. 

"Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?... Почему я должна расхлебывать эти проблемы", – возмущалась она.

Журналист Александр Коц назвал всю ситуацию "безобраной историей". Он предположил в телеграм-канале, что теперь всему НОК Белоруссии придется отдуваться за этот скандал.

"Но еще безобразнее сейчас выглядит околополитическая и околоспортивная возня, в которой часть белорусских болельщиков поделила своих спортсменов на тех, кто подписывал письмо в поддержку Лукашенко и тех, кто подписывал письмо против жестокости силовиков. Тимаковская – из последних", – написал журналист, добавив, что девушка намерена просить политического убежища в Турции или в посольстве Австрии в Токио. 

Источник: Телеграм-канал Mash
Полина ИВАНОВА

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