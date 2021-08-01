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К началу августа многие дачники начинают активно собирать урожай томатов. Но многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда плоды никак не хотят краснеть, а в итоге просто опадают не землю, будучи при этом зелеными. Благо, решить эту проблему можно.
Как правило, томаты не созревают из-за переизбытка калия. Поэтому опытные садоводы часто предупреждают, что с этой подкормкой нужно быть очень аккуратным, поскольку с ней легко можно переборщить.
Во всем нужен баланс. Так и с использованием калия. Его недостаток приводит к тому, что плоды становятся невкусными и жесткими. Также овощи теряют свою характерную сладость и аромат. Но переизбыток элемента – главный виновник долгого созревания.
Когда вы столкнулись с такой проблемой, то нужно просто прекратить вносить подкормку с содержанием калия.
Например, если у кустов увядшие и желтые листья – это один из признаков недостатка вещества в почве. Так что можно смело вносить калий.
Еще одно предостережение опытных дачников касается золы, потому что ее избыток тоже приводит к тому, что плоды начинают расти медленнее.
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