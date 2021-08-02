О перечислениях сообщили уже многие регионы

Пенсионный фонд начал со 2 августа осуществлять перевод выплат для российских школьников. Речь идет о единовременных пособиях в размере 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих детей возрастом от 6 до 18-летнего возраста.

Напомним, на днях кабмин сообщил о том, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о единовременных выплатах для указанной категории россиян. Изначально власти планировали начать производить отчисления с середины августа, однако в соответствии с распоряжением президента срок был сдвинут на 14 дней.

Для того, чтобы получить единовременную выплату на подготовку школьника, необходима подача заявления. Это можно сделать на портале государственных услуг, либо через клиентскую службу ПФР. Срок принятия обращения – до 1 ноября 2021 года.

Право на пособия также имеют россияне возрастом до 23 лет, имеющие ограничения по здоровью и проходящие обучение на условиях общеобразовательной программы российских школ.

Глава министерства труда Антон Котяков отмечал, что власти выделят на программу свыше 204 млрд рублей, Пенсионный фонд получил заявления от 12,4 млн россиян, передает телеканал "360".

Лица могут рассчитывать лишь на безналичные выплаты – средства будут переведены на банковскую карту. Ссылка на подачу заявления в онлайн-формате доступна на сайте госуслуг, а также на портале ПФР.

Требуемые для заявления документы – паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС – как родительский, так и детский, передает РИА "Новости".

Сообщили о поступивших перечислениях уже в восточных регионах страны: так, выплаты уже получили жители Иркутской области, а также Приморья и Новосибирска.