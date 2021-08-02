Собянин оценил опасность электросамокатов на улицах Москвы

Вводить запрет на использование этого вида транспорта власти города не планируют

Травмы и аварии с электросамокатами случаются, но это не повод запрещать их использование на столичных улицах. Просто нужно совместными усилиями доработать правила, которые сделают этот вид транспорта безопасным для окружающих. К такому мнению склоняется мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подтвердил, что порой электросамокаты приносят дискомфорт пешеходам, особенно если этим транспортом управляет "безбашенная молодежь". Однако с точки зрения травматизма, пострадавших от велосипедистов еще больше, чем от водителей самокатов.

Безусловно, конфликты на дорогах между пешеходами и людьми на велосипедах и электросамокатах возникают, также как и между автомобилистами и мотоциклистами. Поэтому нужно искать новые формы регулирования, вырабатывать новые правила.

"Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать – это бессмысленно",

– высказался Сергей Собянин в интервью РБК.

Ранее Москва получила сертификат соответствия международным стандартам развития "умного города". Зарубежные эксперты высоко оценили шаги столичных властей, в том числе в сфере общественного транспорта.