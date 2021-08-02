Собянин оценил опасность электросамокатов на улицах Москвы

Собянин оценил опасность электросамокатов на улицах Москвы
Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вводить запрет на использование этого вида транспорта власти города не планируют

Травмы и аварии с электросамокатами случаются, но это не повод запрещать их использование на столичных улицах. Просто нужно совместными усилиями доработать правила, которые сделают этот вид транспорта безопасным для окружающих. К такому мнению склоняется мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подтвердил, что порой электросамокаты приносят дискомфорт пешеходам, особенно если этим транспортом управляет "безбашенная молодежь". Однако с точки зрения травматизма, пострадавших от велосипедистов еще больше, чем от водителей самокатов.

Безусловно, конфликты на дорогах между пешеходами и людьми на велосипедах и электросамокатах возникают, также как и между автомобилистами и мотоциклистами. Поэтому нужно искать новые формы регулирования, вырабатывать новые правила.

"Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать – это бессмысленно",

– высказался Сергей Собянин в интервью РБК.

Ранее Москва получила сертификат соответствия международным стандартам развития "умного города". Зарубежные эксперты высоко оценили шаги столичных властей, в том числе в сфере общественного транспорта. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Grumbler
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Толпаепов на машинах гораздо больше. Так что да, нужны правила, но еще не маловажно чтобы они выполнялись.
Гость283783
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Самая главная опасность для Москвы-это сам Собянин.
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