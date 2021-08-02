Понижение температуры пойдет на пользу некоторым культурам

Многие в августе убирают садово-огородный инвентарь, считая, что урожайный сезон закончен. Однако есть несколько растений, которые можно посадить в последний месяц лета, получив впоследствии качественные и вкусные плоды.

Что можно сажать в августе

Редис

Август – отличное время для того, чтобы посеять редис. Лучше всего отдать предпочтение ранним сортам. Некоторые начнут плодоносить уже через четыре недели после появления всходов.

Высаживать ранний редис можно на протяжении всего месяца. Главное, не забывайте удобрять почву, внося перегной или другие полезные средства.

Дайкон

Другое название культуры – японская редька. Созревание корнеплодов будет происходить в течение двух месяцев. Поэтому не стоит откладывать посев на более позднее время.

Посадив дайкон в начале августа, вы соберете урожай примерно в октябре. При этом растение не требует какого-то специального ухода.

Зелень

В августе также желательно посеять различную зелень – укроп, базилик, листья салата, лук, кинзу, шпинат и другие культуры. Прохлада ночей и частые дожди пойдут на пользу растениям – они станут более сочными и вкусными.

Впоследствии свежесобранную зелень можно использовать в различных заготовках, которыми хозяйки активно занимаются осенью.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, чем подкормить огурцы в августе, чтобы увеличить урожай и продлить плодоношение.

Также стало известно, что еще можно посадить в августе.