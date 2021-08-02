Минус 600 миллиардов: Собянин озвучил потери Москвы от пандемии коронавируса

Влияние COVID-19 на экономику столицы и состояние жителей оказалось весьма значительным

Эпидемия COVID-19 уже обошлась Москве в 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он пояснил, что в 2020 г. город недополучил из-за коронавируса и сопутствующих ограничительных мер примерно 200–250 млрд руб. доходов. Еще примерно 350 миллиардов за последние полтора года было потрачено из бюджета на борьбу с ковидом и его последствиями: на медицинские расходы, на соцподдержку граждан, на помощь бизнесу.

Но в целом, по оценке Сергея Собянина, экономический удар пандемии оказался менее сильным, чем психологический. Люди, оказавшиеся в зоне риска, вынужденные терпеть ограничения, изменившие привычный образ жизни, испытывают сильный дискомфорт. И власти города учитывают это, вырабатывая шаги по борьбе с пандемией.

"Мы должны найти оптимальное решение, чтобы, с одной стороны, защитить здоровье и жизни людей. А с другой стороны, спасти экономику и психологическое самочувствие тех же самых граждан. Вот между двумя этими задачами мы и балансируем",

– пояснил Собянин в интервью РБК. По мнению мэра столицы, Москва смогла выбрать оптимальную модель поведения в условиях коронавируса.

По словам московского градоначальника, решение вводить или отменять какие-либо меры по борьбе с распространением ковида принимается на основе статистики заболеваемости.