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В августе православные отмечают два великих праздника – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Кроме того, с 14 по 27 августа верующие соблюдают Успенский пост.
1 августа
В этот день принято вспоминать преподобную Макрину Каппадокийскую, благоверного князя Романа Олеговича Рязанского, преподобных Паисия Печерского и Дия Константинопольского.
2 августа
В понедельник чтят память пророка Илии. Также второго августа празднуется обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского.
3 августа
День памяти преподобных Симеона Палестинского, Иоанна, Онуфрия Молчаливого и Онисима-затворника.
4 августа
Православные вспоминают равноапостольную Марию Магдалину, которая была мироносицей. В этот день принято читать молитвы, заниматься домашними делами и ходить в лес за ягодами.
5 августа
Пятого августа нужно молиться чудотворной Почаевской иконе Богородицы. Также в четверг чтят память мучеников Трофима, Феофила и еще 13 святых, которые пострадали за веру в период правления императора Диоклитиана.
6 августа
В этот день вспоминают мучеников Бориса и Глеба, мученицу Христину Тирскую и преподобного Поликарпа Печерского.
7 августа
В субботу православная церковь чествует преподобного Макария Желтоводского.
8 августа
День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, преподобного Моисея Угрина и преподобномученицы Параскевы Римской.
9 августа
В этот день принято вспоминать великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского и блаженного Николая Кочанова.
10 августа
Во вторник православные молятся Смоленской иконе Божией Матери "Одигитрия". День памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
11 августа
11 августа чествуют преподобномучеников Серафима Богословского и Феогноста Пивоварова, мученика Каллиника Киликийского, преподобных Константина и Косму Косинских, а также мученицу Серафиму деву.
12 августа
В этот день произошло обретение святых мощей преподобного Германа Соловецкого. Верующие чтят память апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.
13 августа
В пятницу вспоминают священномученика Вениамина Казанского, преподобномученика Сергия Петроградского, а также мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.
14 августа
Первый день Успенского поста. Православные отмечают Медовый спас.
15 августа
Празднуется перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, а также обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива.
16 августа
День памяти преподобных Антония Римлянина, Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
17 августа
В этот день чтят память семи Ефесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
18 августа
В среду вспоминают мученика Евсигния Антиохийского.
19 августа
Православные отмечают Преображение Господне. В этот день принято ходить в церковь и почитать память умерших родных.
20 августа
Празднуется обретение мощей святителя Митрофана. День памяти преподобномученика Дометия Персянина и его двоих учеников, преподобных Меркурия Печерского и Пимена Многоболезненного.
21 августа
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
22 августа
Православные поминают святых Соловецкого монастыря.
23 августа
День памяти Калужского чудотворца Лаврентия, воина Романа, папы Сикста и двоих его диаконов, пострадавших за веру во время правления императора Валериана.
24 августа
Во вторник чтят память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, а также преподобного Феодора.
25 августа
Чествование преподобномучеников Белогорских, мучеников Фотия и Аникиты.
26 августа
Обретение мощей блаженного Максима.
27 августа
Перенесение мощей преподобного Феодосия. Принято вспоминать Михея Морасфитянина – одного из 12 малых пророков, а также преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. Последний день Успенского поста.
28 августа
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы.
29 августа
В этот день Нерукотворенный Образ Иисуса Христа был перенесен в Константинополь.
30 августа
В понедельник чтят память священномученика Мирона Кизического и преподобного Алипия.
31 августа
День памяти преподобного Иоанна Рыльского, а также мучеников Флора и Лавра.
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