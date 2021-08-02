Церковные праздники в августе 2021 года

Церковные праздники в августе 2021 года
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О тех святых, кому молиться в последний месяц лета – в материале от "Утро.ру"

В августе православные отмечают два великих праздника – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Кроме того, с 14 по 27 августа верующие соблюдают Успенский пост.

1 августа

В этот день принято вспоминать преподобную Макрину Каппадокийскую, благоверного князя Романа Олеговича Рязанского, преподобных Паисия Печерского и Дия Константинопольского.

2 августа

В понедельник чтят память пророка Илии. Также второго августа празднуется обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского.

3 августа

День памяти преподобных Симеона Палестинского, Иоанна, Онуфрия Молчаливого и Онисима-затворника.

4 августа

Православные вспоминают равноапостольную Марию Магдалину, которая была мироносицей. В этот день принято читать молитвы, заниматься домашними делами и ходить в лес за ягодами.

5 августа

Пятого августа нужно молиться чудотворной Почаевской иконе Богородицы. Также в четверг чтят память мучеников Трофима, Феофила и еще 13 святых, которые пострадали за веру в период правления императора Диоклитиана.

6 августа

В этот день вспоминают мучеников Бориса и Глеба, мученицу Христину Тирскую и преподобного Поликарпа Печерского.

7 августа

В субботу православная церковь чествует преподобного Макария Желтоводского.

8 августа

День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, преподобного Моисея Угрина и преподобномученицы Параскевы Римской.

9 августа

В этот день принято вспоминать великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского и блаженного Николая Кочанова.

10 августа

Во вторник православные молятся Смоленской иконе Божией Матери "Одигитрия". День памяти апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

11 августа

11 августа чествуют преподобномучеников Серафима Богословского и Феогноста Пивоварова, мученика Каллиника Киликийского, преподобных Константина и Косму Косинских, а также мученицу Серафиму деву.

12 августа

В этот день произошло обретение святых мощей преподобного Германа Соловецкого. Верующие чтят память апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

13 августа

В пятницу вспоминают священномученика Вениамина Казанского, преподобномученика Сергия Петроградского, а также мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.

14 августа

Первый день Успенского поста. Православные отмечают Медовый спас.

15 августа

Празднуется перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана, а также обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. 

16 августа

День памяти преподобных Антония Римлянина, Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

17 августа

В этот день чтят память семи Ефесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина.

18 августа

В среду вспоминают мученика Евсигния Антиохийского.

19 августа

Православные отмечают Преображение Господне. В этот день принято ходить в церковь и почитать память умерших родных.

20 августа

Празднуется обретение мощей святителя Митрофана. День памяти преподобномученика Дометия Персянина и его двоих учеников, преподобных Меркурия Печерского и Пимена Многоболезненного.

21 августа

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

22 августа

Православные поминают святых Соловецкого монастыря.

23 августа

День памяти Калужского чудотворца Лаврентия, воина Романа, папы Сикста и двоих его диаконов, пострадавших за веру во время правления императора Валериана.

24 августа

Во вторник чтят память преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, а также преподобного Феодора.

25 августа

Чествование преподобномучеников Белогорских, мучеников Фотия и Аникиты.

26 августа

Обретение мощей блаженного Максима.

27 августа

Перенесение мощей преподобного Феодосия. Принято вспоминать Михея Морасфитянина – одного из 12 малых пророков, а также преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского. Последний день Успенского поста.

28 августа

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа

В этот день Нерукотворенный Образ Иисуса Христа был перенесен в Константинополь.

30 августа

В понедельник чтят память священномученика Мирона Кизического и преподобного Алипия.

31 августа

День памяти преподобного Иоанна Рыльского, а также мучеников Флора и Лавра. 

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем народных праздников на август 2021 года. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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