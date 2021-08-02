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Легкоатлетка Кристина Тимановская из Белоруссии получила гуманитарную визу в Польше. Об этом в своем "Твиттер" сообщил замглавы польского МИДа Мартин Пшидач.
Госдеятель отметил, что Тимановская уже связалась с польскими дипломатами в Токио. Республика выразила готовность всячески поддержать спортсменку.
Напомним, ранее Кристина пожаловалась на свое начальство, заявив, что ее заставляют бежать третью эстафету, к которой она изначально не готовилась. В итоге легкоатлетку отстранили от участия в Олимпийских Играх, ссылаясь на ее "неадекватность". Девушку попытались насильно отправить домой.
Тимановская была вынуждена просить убежища в Европе. Также она записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету, попросив разобраться в ситуации.
Ранее тренер Кристины прокомментировал скандал с ее участием.
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