Тимановская бежит в Польшу после скандала

Республика готова помочь белорусской спортсменке

Легкоатлетка Кристина Тимановская из Белоруссии получила гуманитарную визу в Польше. Об этом в своем "Твиттер" сообщил замглавы польского МИДа Мартин Пшидач.

Госдеятель отметил, что Тимановская уже связалась с польскими дипломатами в Токио. Республика выразила готовность всячески поддержать спортсменку.

Напомним, ранее Кристина пожаловалась на свое начальство, заявив, что ее заставляют бежать третью эстафету, к которой она изначально не готовилась. В итоге легкоатлетку отстранили от участия в Олимпийских Играх, ссылаясь на ее "неадекватность". Девушку попытались насильно отправить домой.

Тимановская была вынуждена просить убежища в Европе. Также она записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету, попросив разобраться в ситуации.  

Ранее тренер Кристины прокомментировал скандал с ее участием. 

Источник: "Твиттер"
Анастасия ГОРЮНОВА

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