В ходе встречи были подняты вопросы реализации инвестиционных проектов и развития системы здравоохранения

Владимир Путин провел онлайн-встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко.

В ходе видеоконференции чиновник рассказал президенту о том, как продвигается развитие крупных инвестпроектов в регионе. Как отметил Мельниченко, в ходе Санкт-Петербургского экономического форума был заключен ряд контрактов, касающихся компаний "Дамате", "Русмолко", "Восток-Агро", "Коноплекс" и "Черкизово". Благодаря этому регион смог привлечь более 22 миллиардов инвестиций – это позволит создать 1200 новых рабочих мест.

Также реализация этих проектов позволит в среднем на 1,2–1,5% поднять вклад сельского хозяйства области в валовой региональный продукт.

Врио главы Пензенской области также добавил, что в регионе будут развивать кластер станкостроения на базе "Станкомашстроя". В скором времени планируется открытие еще трех инвестиционных площадок, добавил Мельниченко. Будет задействована и площадка, ранее использовавшаяся для ликвидации химических вооружений. Теперь там будет располагаться группа компаний "Коноплекс". Это позволит повысить темпы роста промышленного производства.

"Я оцениваю очень перспективно реализацию всех тех проектов, которые были начаты еще до меня",

– добавил Мельниченко.

Он также подчеркнул, что в области было запущено производство завода по переработке мяса индейки. И в случае, если удастся выдержать темп инвестиционного проекта, тогда в ближайшем будущем Россия войдет в пятерку крупнейших стран по производству мяса индейки.

Пандемия коронавируса, к слову, никак не сказалась на развитии инвестиционных проектов.

"Даже несмотря на COVID, реализация этих проектов не останавливалась, она велась",

– подчеркнул врио губернатора.

Позже был поднят другой, не менее важный вопрос – здравоохранение.

Мельниченко указал, что пандемия указала на необходимость укреплять инфекционную службу на территории региона. В связи с этим он попросил президента оказалась поддержку региону, выделив средства на строительство корпуса инфекционного отделения.

Еще одна проблема – онкология. Для решения вопроса со смертностью Мельниченко попросил построить отдельный хирургический корпус и оказать помощь с аппаратурой, которая позволит проводить более глубокую диагностику.

Владимир Владимирович же попросил своего собеседника улучшить качество воды и внимательнее отнестись к задолженности предприятий региона за энергоресурсы.

"В целом я полагаю, что Вы абсолютно правильно выбрали приоритеты, и уверен, у Вас все получится. Будем Вам помогать, конечно",

– заключил президент.