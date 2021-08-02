Все муниципалитеты обеспечены товарами на 100%

Накануне москвичи пожаловались на пустые продуктовые полки в сети магазинов "Пятерочка". В некоторых районах столицы в магазинах не было ряда товаров, в других – никаких проблем не было. Причем в соседних магазинах других ретейлеров никакого дефицита не оказалось.

В группе компаний X5 Group, которой принадлежит сеть магазинов, отметили, что дефицит связан с повышенным сезонным спросом и погодой, сообщает РБК.

Как передает пресс-служба Мособлдумы, продуктовые магазины Подмосковья обеспечены социально значимыми продуктами на 100%. Везде есть масло, яйца, сахар, курица, крупы, рыба, картофель, мука, хлеб, мясо, молочные продукты и овощи. Перебои с поставками наблюдались в марте прошлого года, сейчас все муниципалитеты полностью обеспечены товарами первой необходимости, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".