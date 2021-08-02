Нелегалы выражали протест в связи с качеством еды и "странного цвета" водой

В литовском палаточном лагере для нелегальных мигрантов на Руднинкайском полигоне беженцы устроили бунт. К месту ЧП прибыли полицейские наряды и машины скорой помощи.

Как сообщает издание Delfi, силовики "охлаждали" пыл недовольных содержанием в лагере нелегалов водой из шланга и слезоточивым газом.

Отмечается, что несколько десятков человек собрались у забора и кричали собравшимся на месте инцидента журналистам о том, что они отказываются есть ту еду, которую им выдают, а также пить воду "странного цвета". Кроме того, они требуют выпустить их "на свободу", т.е. за ограждение лагеря.

По словам нелегалов, накануне один из беженцев отравился пищей и шесть часов ожидал, когда ему окажут медицинскую помощь.

"Я покинул свою страну в поисках лучшей жизни. Но моя страна намного лучше, чем условия здесь", – выкрикнул один из "затворников" Вильнюса.

Беженцы держали в руках плакат с призывом к свободе и правам человека. В МВД Литвы рассказали, что мигранты взбунтовались из-за промокших палаток.

Между тем около 17:00 силовики начали разгонять собравшихся у забора с помощью воды из брандспойта и слезоточивого газа. Сейчас у лагеря находятся десятки полицейских машин и медики.

В настоящий момент на полигоне проживают 380 нелегалов. Власти планируют разместить здесь 800 беженцев.

Напомним, на прошлой неделе местное население попыталось заблокировать дороги, ведущие к Руднинкайскому полигону. Они выражали свое неудовольствие такому соседству. Литовских граждан также разгоняла полиция.

Судя по сегодняшней информации из Минска об увеличении авиарейсов между Белоруссией и Ираком, Вильнюсу нужно ожидать еще большей волны мигрантов с территории соседней Республики. Как полагает целый ряд экспертов, таким образом президент Александр Лукашенко мстит прибалтийскому государству за поддержку белорусских оппозиционеров.

А с учетом того факта, что трудоспособное и активное население Литвы давно выехало за пределы страны, с наплывом нелегалов скоро и справиться будет некому. И Евросоюз не торопится оказывать помощь, вспоминая, как Вильнюс отказался принимать беженцев к кризисный для ЕС 2015 год.

