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В больнице подмосковного Видного спасли жизнь пациенту с коронавирусом, получившего многочисленные переломы после падения с высоты.
Как сообщает региональный Минздрав, сначала врачи диагностировали у молодого человека переломы костей черепа, обоих предплечий и шейки левого бедра, а затем у него у него выявили COVID-19.
Прежде всего хирурги-травматологи занялись шейкой бедра и правым предплечьем.
"Оба оперативных
вмешательства проводились одномоментно и длились порядка шести часов.
Затем мужчине была выполнена закрытая репозиция скуловой кости", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" травматолога Алексея Макшанцева.
Операции были проведены в два этапа и параллельно пациент получал противоковидную терапию.
Больше всего медики колдовали над предплечьем из-за тяжелого оскольчататого перелома, который мог привести к потере двигательной функции руки. В результате специалисты зафиксировали отломки специальными металлическими конструкциями. Они позволят молодому человеку спустя месяц полноценно пользоваться конечностью.
В настоящий момент мужчина готовится к выписке.
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