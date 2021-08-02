Мужчина упал с высоты и получил тяжелые травмы

В больнице подмосковного Видного спасли жизнь пациенту с коронавирусом, получившего многочисленные переломы после падения с высоты.

Как сообщает региональный Минздрав, сначала врачи диагностировали у молодого человека переломы костей черепа, обоих предплечий и шейки левого бедра, а затем у него у него выявили COVID-19.

Прежде всего хирурги-травматологи занялись шейкой бедра и правым предплечьем.



"Оба оперативных вмешательства проводились одномоментно и длились порядка шести часов. Затем мужчине была выполнена закрытая репозиция скуловой кости", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" травматолога Алексея Макшанцева.



Операции были проведены в два этапа и параллельно пациент получал противоковидную терапию.

Больше всего медики колдовали над предплечьем из-за тяжелого оскольчататого перелома, который мог привести к потере двигательной функции руки. В результате специалисты зафиксировали отломки специальными металлическими конструкциями. Они позволят молодому человеку спустя месяц полноценно пользоваться конечностью.

В настоящий момент мужчина готовится к выписке.