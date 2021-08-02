В августе за овощами нужен особый уход

Чем ближе осень, тем быстрее начинают портиться кабачки. Перемена погоды, участившиеся дожди негативно влияют на овощи, которые в итоге покрываются гнилью. Но есть пять простых шагов, которые помогут продлить плодоношение.

Оборвите первые завязи

Дачники советуют делать это еще до наступления августа, но и сейчас этот способ сработает. В этом случае запускается повторная регенерация кабачков, которые после простой процедуры плодоносят дольше обычного.

Правильная подкормка

С наступлением последнего месяца лета овощи начинают хуже питаться. Да и после сезона почва уже не такая благородная. Но ситуацию можно спасти, если подкормить кабачки раствором с молоком.

Используйте натуральное молоко или сыворотку. Один стакан разведите в 10 литрах воды. Поливать нужно под корень.

И еще раз подкормка

Продлить плодоношение кабачков помогут... помидоры. Ботву следует мелко нарезать, а после залить водой в отношении 1:3. Дайте удобрению настояться в течении двух-трех дней. Такая подкормка не только продлит "молодость" овощей, но и сделает их вкуснее.

Кольцевание

Для это понадобится средство, которое есть у каждого в аптечке – активированный уголь. Несколько таблеток нужно растереть в порошок.

После отправляйтесь в огород, захватив с собой нож. Сделайте в 20 сантиметрах от земли небольшой надрез и натрите его углем. Удобнее всего использовать обычную кисточку для рисования. Это защитит плоды от инфекций.

Мульчирование

В августе почву нужно мульчировать. Это позволит удержать влагу в почве и создаст барьер для роста сорняков.

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