Пять простых шагов: как продлить плодоношение кабачков

Пять простых шагов: как продлить плодоношение кабачков
Фото: Soeren Stache/ dpa/ www.globallookpress.com
В августе за овощами нужен особый уход

Чем ближе осень, тем быстрее начинают портиться кабачки. Перемена погоды, участившиеся дожди негативно влияют на овощи, которые в итоге покрываются гнилью. Но есть пять простых шагов, которые помогут продлить плодоношение. 

Оборвите первые завязи 

Дачники советуют делать это еще до наступления августа, но и сейчас этот способ сработает. В этом случае запускается повторная регенерация кабачков, которые после простой процедуры плодоносят дольше обычного. 

Правильная подкормка 

С наступлением последнего месяца лета овощи начинают хуже питаться. Да и после сезона почва уже не такая благородная. Но ситуацию можно спасти, если подкормить кабачки раствором с молоком. 

Используйте натуральное молоко или сыворотку. Один стакан разведите в 10 литрах воды. Поливать нужно под корень. 

И еще раз подкормка 

Продлить плодоношение кабачков помогут... помидоры. Ботву следует мелко нарезать, а после залить водой в отношении 1:3. Дайте удобрению настояться в течении двух-трех дней. Такая подкормка не только продлит "молодость" овощей, но и сделает их вкуснее. 

Кольцевание 

Для это понадобится средство, которое есть у каждого в аптечке – активированный уголь. Несколько таблеток нужно растереть в порошок. 

После отправляйтесь в огород, захватив с собой нож. Сделайте в 20 сантиметрах от земли небольшой надрез и натрите его углем. Удобнее всего использовать обычную кисточку для рисования. Это защитит плоды от инфекций.

Мульчирование

В августе почву нужно мульчировать. Это позволит удержать влагу в почве и создаст барьер для роста сорняков.  

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кабачковой икры на зиму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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