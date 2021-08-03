Коктебель снова объединит поклонников джаза

Международный джазовый фестиваль проходит уже в 19-й раз

Год за годом знаменитый курорт творческой элиты Коктебель завоевывал славу музыкальной столицы Крыма. В этом году лето началось коньячными DJ-party "от Коктебеля", которые прокатились по всему полуострову, а завершится международным джазовым фестивалем Koktebel Jazz Party, который проходит уже в 19-й раз.



Коктебель в этом году взял на себя миссию по созданию хорошего настроения для отдыхающих назло погодным катаклизмам. Ведь началось крымское музыкальное лето тоже здесь: старейший производитель коньяка из Коктебеля организовал череду музыкальных мероприятий, приглашая на лучшие клубные площадки Южного берега Крыма столичных звезд. С конца мая поклонники танцевальной музыки с удивлением видят на афишах вечеринок в Ялте, Симферополе, Феодосии, Судаке, Евпатории и Поповке громкие имена исполнителей, выступления которых и в городах-миллионниках вызывают аншлаги – MOT, "Иванушки Интернешнл", Клава Кока, DJ Sanchez, DJ Spider. А что может лучше искрометных танцев до утра в сопровождении трендовых в этом сезоне коньячных коктейлей после жаркого летнего дня?

Долгожданный праздник джаза в Коктебеле пройдет с 20 по 22 августа на двух традиционно устраиваемых сценах – Главной и Волошинской. Организаторы уже объявили российских участников, а имена иностранных музыкантов для поддержания интриги будут держаться в секрете до последнего дня. Среди звезд отечественного джаза биг-бенд Георгия Гараняна, Мариам Мерабова, "Уральский диксиленд", квинтет барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем, ансамбль Electro Machine Сергея Головни и многие другие музыканты. Ценители виртуозной игры по достоинству оценят "Музыкальную дуэль" Даниила Крамера и Валерия Гороховского.

Можно спорить, почему именно в Коктебеле возник такой феноменальный сплав музыки, творчества и хорошего настроения. То ли дело в загадочной энергии потухшего вулкана Кара-Даг, питающей на его склонах виноград, из которого потом получается коктебельский коньяк, то ли солнце и ласковый морской климат собирают здесь тонко чувствующих творческих людей. Ясно одно: хорошее настроение начинается здесь – в крымской столице коньяков и джаза.