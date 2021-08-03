Чтобы обосноваться на Западе, спортсменка поддержит оппозицию

Критика в адрес белорусских властей со стороны легкоатлетки Кристины Тимановской и ее мужа Арсения Зданевича еще последует. В этом убежден политолог и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, агрессивные высказывания против Минска – это единственный "капитал", который есть у белорусских беглецов, и они не хотят его сразу потратить.

Ранее Зданевич, сбежавший из Белоруссии на Украину сразу, как только Тимановская отказалась возвращаться из Токио на родину и попросила политического убежища в Польше, заявил, что они оба никак не связаны с оппозицией. Вассерман усомнился в его словах:

"Если бы у Тимановской не было связей с оппозицией, то вряд ли она бы вообще так бурно отреагировала на то, что ее отправляют на Родину",

– отметил эксперт в комментарии РИА ФАН. По его мнению, сейчас Тимановской и Зданевичу не требуется делать громких антибелорусских заявлений – им и так готовы предоставить убежище. Но они начнут скандалить, если это поможет им лучше обосноваться на Западе.

Тимановская уже начала делать соответствующие намеки. В интервью Mash она допустила, что находится в опасности.

"Белоруссия не угрожала, но я не знаю... я просто не беру трубку с неизвестных номеров",

– сказала спортсменка. При этом она дала понять, что готова продолжать спортивную карьеру, но не за родную республику, ведь на родину в ближайшее время она возвращаться не планирует.

Ранее скандалом вокруг белорусской спортсменки заинтересовался Госдеп США. Госсекретарь Тони Блинкен уже заявил, что Тимановская подверглась репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко.

Ранее отправившаяся на Олимпиаду в Японию белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться домой. По ее словам, заявления тренерского штаба о ее нестабильном психическом состоянии связаны с тем, что она не хотела бежать эстафету, к которой не готовилась.