Придерживают козыри: Вассерман объяснил поведение белорусской бегуньи

Придерживают козыри: Вассерман объяснил поведение белорусской бегуньи
Анатолий Вассерман. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Чтобы обосноваться на Западе, спортсменка поддержит оппозицию

Критика в адрес белорусских властей со стороны легкоатлетки Кристины Тимановской и ее мужа Арсения Зданевича еще последует. В этом убежден политолог и публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, агрессивные высказывания против Минска – это единственный "капитал", который есть у белорусских беглецов, и они не хотят его сразу потратить.

Ранее Зданевич, сбежавший из Белоруссии на Украину сразу, как только Тимановская отказалась возвращаться из Токио на родину и попросила политического убежища в Польше, заявил, что они оба никак не связаны с оппозицией. Вассерман усомнился в его словах:

"Если бы у Тимановской не было связей с оппозицией, то вряд ли она бы вообще так бурно отреагировала на то, что ее отправляют на Родину",

– отметил эксперт в комментарии РИА ФАН. По его мнению, сейчас Тимановской и Зданевичу не требуется делать громких антибелорусских заявлений – им и так готовы предоставить убежище. Но они начнут скандалить, если это поможет им лучше обосноваться на Западе.

Тимановская уже начала делать соответствующие намеки. В интервью Mash она допустила, что находится в опасности.

"Белоруссия не угрожала, но я не знаю... я просто не беру трубку с неизвестных номеров",

сказала спортсменка. При этом она дала понять, что готова продолжать спортивную карьеру, но не за родную республику, ведь на родину в ближайшее время она возвращаться не планирует.

Ранее скандалом вокруг белорусской спортсменки заинтересовался Госдеп США. Госсекретарь Тони Блинкен уже заявил, что Тимановская подверглась репрессиям со стороны режима Александра Лукашенко.

Ранее отправившаяся на Олимпиаду в Японию белорусская легкоатлетка отказалась возвращаться домой. По ее словам, заявления тренерского штаба о ее нестабильном психическом состоянии связаны с тем, что она не хотела бежать эстафету, к которой не готовилась.

Источник: РИА ФАН
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость288849
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А кто такой, собственно, Вассерман? В телеигру классно играет - ну так и что? С каких это пор участие в телешоу сделало его специалистом в мировой полиике?
ГостьВредный
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Безнадежное Утро выкопало из нафталина дедушку, который ставит свои метки там, куда пускают. Большой "спец". в спорте по профессии инженер-теплотехник. СлабО было поставить мнение Светланы Журовой. Она пятикратная чемпионка России, чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр, член Совета Федерации РФ, уважаемый человек. Полностью поддержала Тимановскую, сказала, что спортсмен слушается ТОЛЬКО СВОЕГО ТРЕНЕРА и больше никого. Таков порядок везде. Только тренер знает, на что натренирован спортсмен и где будет результат. Бег-не утренняя пробежка.
игорь
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а чем игра там за бабло отличается от сказать что то за бабло тоже?
ответ - НИЧЕМ
Гость285897
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Слабые духом инфантильные эгоисты. Их помусолит принявшая сторона, а потом за ненадобностью спишут со счетов. И будут лет через 10 эти бывшие белорусские спортсмены безработными, голодными и бездомными. Вот тогда и будут по родине ностальгировать...
Гость281579
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Заявление больного политолога далёкого от реальной жизни в Беларуси.
Гость287803
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Спортитутка.
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