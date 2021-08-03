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После дождя почва на участке начинает уплотняться. Перенасыщение влагой приводит к тому, что кислорода в земле становится все меньше и меньше. Из-за этого начинают страдать все без исключения растения.
Дело в том, что недостаток кислорода тормозит рост культур. Листья растений начинают чахнуть, а плоды теряют свои вкусовые качества.
Чтобы "оживить" посадки, необходимо регулярно рыхлить почву. Однако далеко не все имеют возможность часто выполнять земельные работы. Тогда на помощь придет одно эффективное средство. Речь идет о перекиси водорода.
Вам понадобится 3% раствор пероксида водорода. Вылейте всю жидкость, находящуюся в стомиллилитровой баночке, в ведро. Смешайте с 10 литрами воды.
Полейте растения под корень. Проводить процедуру желательно один раз в неделю.
Здесь есть один важный нюанс – необходимо использовать только свежеприготовленный раствор. В противном случае средство лишится всех своих полезных свойств.
Перекись водорода содержит в себе кислород, необходимый корням посадок. Полив этим средством избавит вас от необходимости браться за тяпку. Плюс ко всему, минимизируется риск повредить корни садово-огородным инвентарем.
Кроме того, данное лекарство защитит культуры от грибков и вредных микробов.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как с помощью раствора пероксида водорода оживить увядшие растения.
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