Оппозиционный политолог вспомнил угрозу главы спецслужбы Республики о ликвидации противников действующей власти

В странной смерти в киевском парке лидера одного из разномастных белорусских эмигрантских "домов" на Украине Виталия Шишова вполне ожидаемо нашли след КГБ Белоруссии. Причастность спецслужб Республики в "самоубийстве" на территории Незалежной заподозрил беглый политолог Дмитрий Болкунец в комментарии для "Ленты.ру".

По его словам, обстоятельства смерти Шишова дают ему почву считать, что к ней приложили руку или сотрудники КГБ, или лица, имеющие опыт политических убийств. Болкунец не исключил того, что заказчики ликвидации белорусского активиста могут находиться в Минске, но исполнителями стали украинские граждане.

"Несколько месяцев назад председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что они будут ликвидировать всех оппонентов режима вплоть до тех, кто находится за пределами страны. Сомневаюсь, что Шишов, который находился на территории Украины меньше года, смог заиметь там каких-то врагов", – заявил эксперт.

Он счел произошедшее "актом терроризма" и спрогнозировал, что спецслужбы Республики в ближайшее время попытаются ликвидировать белорусских оппозиционеров в странах Евросоюза.

Между тем, как отмечает в своем телеграм-канале военкор Александр Коц со ссылкой на медиа Незалежной, "Белорусский дом на Украине", который возглавлял Шишов, связан с белорусом Сергеем Коротких ("Боцман"), бывшим бойцом нацистского батальона "Азов" (экстремистская группировка, запрещенная в РФ). Именно за участие в вооруженном конфликте в Донбассе тот получил гражданство Украины. А один из учредителей организации, помимо Шишова, латышский националист Радио Батулин, боец смешанных единоборств и ближайший соратник Коротких, поясняет журналист.

"И смерть-то как "удачно" – аккурат к первой годовщине массовых беспорядков в Минске. Впрочем, может совпадение и обычное самоубийство? Ну, белорусская оппозиция-то своего точно не упустит", – предсказал Коц.

И он оказался прав. Тем более, что, как сообщает оппозиционный телеграм-канал NEXTA, запрещенный в Белоруссии, оказывается, Шишов занимался сбором и раскрытием личных данных сотрудников КГБ Республики, работающих за пределами страны. Для этого он в июне завел специальный канал.

"Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки, уже отметились на акциях диаспоры Киева", – говорится в сообщении NEXTA.

Напомним, Шишов пропал утром 2 августа, когда вышел на пробежку и не вернулся. Сегодня его обнаружили повешенным в одном из парков недалеко от дома, где он проживал. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего.

Позже на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на теле активиста обнаружили травмы, характерные для человека, который упал. В частности, на носу, груди и левом колене присутствуют ссадины. Также Клименко не подтвердил появившуюся ранее информацию, что у Шишова был сломан нос, передает аккаунт "Зрада чи Перемога".

