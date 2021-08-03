Безразличие туристов к лесным пожарам вызвало бурную реакцию

Хотя в Турции бушуют лесные пожары, многие путешественники не спешат покинуть курорт. Напротив, для некоторых затянутое дымом небо стало отличным фоном для фотосессий. Только местные жители восторга россиян не разделяют.

Туристы из России ведут себя бесчувственно, уверены турки. Особенно их поражает то, что фотографируются не только обычные туристы, но и звезды, за жизнью которых следят миллионы. Досталось, например, Виктории Лопыревой.

Блондинка сейчас отдыхает в Турции и не забывает радовать своих фолловеров снимками с пляжа. На одном из снимков модель позирует на фоне задымленного горизонта. Изначально, как пишет турецкий Milliyet, Лопырева даже пошутила, что она настолько горяча, что все вокруг горит. Позже, правда, она удалила эту подпись, зато фотографию оставила.

"Как вы еще смеете фотографироваться, зная, что в стране происходят ужасные вещи, потому что мир должен узнать, какой у Лопыревой купальник! И как она его в Турции выгуливает на фоне пожаров! Тоже мне посол ООН", "За вами горят дома, животные погибают. Природа гибнет. Вы в курсе или как?", "Какой стыд. На фоне развернувшийся трагедии"

– раскритиковали Викторию в Сети.

Пристыдили и Ирину Ваймер, которая сначала шутила о пожарах в Турции, а потом опубликовала пост с извинениями.

"Фото сделано не для того, чтобы оскорбить и посмеяться над этим ужасным горем. Я бы хотела, чтобы это закончилось. Я не хотела причинить вам боль", – написала она на двух языках.

Ранее стало известно, что из-за пожаров в Турции началась эвакуация туристов.