Власти Приморья призвали готовиться к тайфуну

Руководство региона обязали эвакуировать с прибрежной территории туристов

Сотрудники Минэнерго и руководителям Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей должны приготовиться к надвигающемуся на Приморье тайфуну. Соответствующее обращение направлено по инстанциям за подписью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Он призвал провести заблаговременную эвакуацию туристов с прибрежной зоны. Кроме того, власти регионов должны проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможному нарушению работы объектов жизнеобеспечения населения и готовность запасных источников электропитания и материальных резервов, сообщает издание "Свободная пресса".

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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