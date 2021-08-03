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Сотрудники Минэнерго и руководителям Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей должны приготовиться к надвигающемуся на Приморье тайфуну. Соответствующее обращение направлено по инстанциям за подписью главы МЧС России Евгения Зиничева.
Он призвал провести заблаговременную эвакуацию туристов с прибрежной зоны. Кроме того, власти регионов должны проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможному нарушению работы объектов жизнеобеспечения населения и готовность запасных источников электропитания и материальных резервов, сообщает издание "Свободная пресса".
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