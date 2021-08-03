Руководство региона обязали эвакуировать с прибрежной территории туристов

Сотрудники Минэнерго и руководителям Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской областей должны приготовиться к надвигающемуся на Приморье тайфуну. Соответствующее обращение направлено по инстанциям за подписью главы МЧС России Евгения Зиничева.

Он призвал провести заблаговременную эвакуацию туристов с прибрежной зоны. Кроме того, власти регионов должны проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможному нарушению работы объектов жизнеобеспечения населения и готовность запасных источников электропитания и материальных резервов, сообщает издание "Свободная пресса".