Фермерам нужно предоставить льготы на строительство оптовых центров - "ЕР"

"ЕР" предлагает узаконить льготы для фермеров при строительстве оптовых центров
Фото: vk.com/duma
Партия ищет пути возможности снижения цен на сезонную продукцию аграрного сектора

Отечественным фермерам необходимо оказать помощь в виде льгот для строительства оптово-распределительных центров. Такую меру следует закрепить на законодательном уровне.  С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партпроекта "Единой России" "Российское село" Владимир Плотников по итогам поездки в фермерское хозяйство Городищенского района Волгоградской области.

По его мнению, поддержка подобного рода на долгосрочной основе позволит снизить стоимость сезонных овощей. Строительством оптовых центров, где будет храниться и распределяться сельхозпродукция, фермеры будут заниматься объединенными усилиями.

"Оттуда она напрямую поступает в магазин, а не как сейчас с большим количеством посредников. Такие центры должны создаваться на кооперативной основе и принадлежать тем фермерам, которые сами и производят продукцию", – сказал парламентарий.

Он добавил, что государство при этом должно предоставить аграриям льготный кредит и компенсировать им 30% затрат на строительство центров.

По его словам, жители регионов уже оценили предложенные "ЕР" и кабмином страны меры, направленные на снижение стоимости так называемого "борщевого" набора.

"Цена реализации "с поля", например, ранней моркови в Волгоградской области – 16-18 руб за килограмм. Эта цена будет снижаться по мере снятия урожая", – ожидает Плотников.

Во всех субъектах России сейчас разрабатывается комплекс мер по поддержке доставки сельхозпродукции потребителям непосредственно от производителя. В стране проведены свыше четырех тысяч рейдов по торговым точкам и сетям с целью мониторинга цен на сезонные овощи. Помимо этого, прошли и сотни встреч с представителями торговых сетей, во время которых обсуждался вопрос возможности заключения соглашений о снижении наценок на социально значимую продукцию аграрного сектора.

Напомним, 19 сентября 2021 г. состоятся выборы в Государственную думу. Голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Наряду с выборами в нижнюю палату также будут избираться главы девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний.

Источник: Сайт "Единой России" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Грузинские политики обратились за помощью к Путину

Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Китайцы восхитились российскими синхронистками после скандала на ОИ

Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей