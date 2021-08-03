Партия ищет пути возможности снижения цен на сезонную продукцию аграрного сектора

Отечественным фермерам необходимо оказать помощь в виде льгот для строительства оптово-распределительных центров. Такую меру следует закрепить на законодательном уровне. С таким предложением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, координатор партпроекта "Единой России" "Российское село" Владимир Плотников по итогам поездки в фермерское хозяйство Городищенского района Волгоградской области.



По его мнению, поддержка подобного рода на долгосрочной основе позволит снизить стоимость сезонных овощей. Строительством оптовых центров, где будет храниться и распределяться сельхозпродукция, фермеры будут заниматься объединенными усилиями.



"Оттуда она напрямую поступает в магазин, а не как сейчас с большим количеством посредников. Такие центры должны создаваться на кооперативной основе и принадлежать тем фермерам, которые сами и производят продукцию", – сказал парламентарий.

Он добавил, что государство при этом должно предоставить аграриям льготный кредит и компенсировать им 30% затрат на строительство центров.

По его словам, жители регионов уже оценили предложенные "ЕР" и кабмином страны меры, направленные на снижение стоимости так называемого "борщевого" набора.

"Цена реализации "с поля", например, ранней моркови в Волгоградской области – 16-18 руб за килограмм. Эта цена будет снижаться по мере снятия урожая", – ожидает Плотников.

Во всех субъектах России сейчас разрабатывается комплекс мер по поддержке доставки сельхозпродукции потребителям непосредственно от производителя. В стране проведены свыше четырех тысяч рейдов по торговым точкам и сетям с целью мониторинга цен на сезонные овощи. Помимо этого, прошли и сотни встреч с представителями торговых сетей, во время которых обсуждался вопрос возможности заключения соглашений о снижении наценок на социально значимую продукцию аграрного сектора.

Напомним, 19 сентября 2021 г. состоятся выборы в Государственную думу. Голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Наряду с выборами в нижнюю палату также будут избираться главы девяти субъектов России и 39 региональных парламентов. Еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний.

