Москвичей предупредили о возвращении аномальной жары к концу недели

На выходных воздух прогреется до 30 градусов

Уже в конце недели в Москве на смену похолоданию вернется жара. 

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать 30 градусов в самой столице, 31 градуса – в области. Такие показали превышают норму примерно на три-четыре градуса. 

Не обойдется и без дождей. Ближе к выходным возможны кратковременные осадки, которые, к слову, на жару никак не повлияют. 

В среду и четверг воздух прогреется до 22-25 градусов, уточняет "МИР24". Осадков не ожидается. 

Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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