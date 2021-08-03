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Уже в конце недели в Москве на смену похолоданию вернется жара.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет достигать 30 градусов в самой столице, 31 градуса – в области. Такие показали превышают норму примерно на три-четыре градуса.
Не обойдется и без дождей. Ближе к выходным возможны кратковременные осадки, которые, к слову, на жару никак не повлияют.
В среду и четверг воздух прогреется до 22-25 градусов, уточняет "МИР24". Осадков не ожидается.
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