Российский военкор Коц обратил внимание на странные смерти граждан, связанных с экстремистским "Азовом"

К загадочной смерти в киевском парке главы "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова могли приложить руку националисты из запрещенной в РФ экстремистской банды "Азов". Такое предположение сделал российский военкор Александр Коц в своем телеграм-канале. Журналист обратил внимание на целый ряд странных "самоубийств" граждан, причастных тем или иным способом к этой украинской группировке.

Кроме того, военкор удивлен тем фактом, что по сегодняшнему ЧП в Киеве пока еще никак не отреагировал бывший "азовец", сооснователь телеграм-канала Nexta, признанного Минском экстремистским, белорус Роман Протасевич. Молодой человек находится в Республике под домашним арестом, но с правом писать с Сетях.

"А почему молчит нацист Протасевич по поводу своих побратимов из "Азова", которые, вероятно, причастны к гибели главы "Белорусского дома". "Боцмана" Коротких он наверняка знает, чай, служили вместе", – написал Коц в аккаунте.

Он отметил, что Протасевича, который в начале июля завел себе страницу в "Твиттере", уже пять дней там не появлялся.

Ранее Коц, реагируя на сообщение о найденном сегодня утром на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе Киева повешенным главу одного из эмигрантских сообществ вспомнил и иные подобные случаи. По его данным, с 2015 года три бойца "Азова" совершили суицид.

"Точнее, произошли три самоубийства, в которых все было не очень чисто", – подчеркнул журналист.

Так, в 2017 г. в лесу под Харьковом нашли тело одного из основателей "Азова", украинского националиста Виталия Княжеского. Реконструктора из России Александра Алябьева обнаружили застреленным 16 августа 2016 г. на территории воинской части. А еще одного учредителя "Азова" Ярослава Бабича нашли 26 июля 2015-го на шведской стенке в собственной квартире. Как пишет Коц, никто из родственников и друзей погибших не верил в версию о суициде.

В свое время супруга Бабича утверждала, что разговаривала якобы со свидетелем, который подвозил убийц к дому ее мужа. По ее словам, этот человек готов был дать официальные показания, однако неожиданно скончался.

"Думаю, ему в этом "помогли". Он назвал Сергея Коротких, он же Боцман, он же Малюта. Это основной исполнитель", – приводит ее слова Коц.

Именно Коротких является учредителем "Белорусского дома", который и возглавлял Шишов.

"Говорят, со всеми "самоубийцами" у Коротких был конфликт. С Бабичем – на почве распределения финансов для "Азова"", – заметил военкор.

Однако сам Коротких в эфире украинского телеканала "Наш" вполне ожидаемо заподозрил власти Белоруссии и лично президента Александра Лукашенко в причастности к смерти Шишова.

Ранее сегодня оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец также возложил на КГБ Республики вину за гибель молодого эмигранта.

