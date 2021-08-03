В некоторых случаях лучше обратиться к врачу

Трещины на пятках – проблема, с которой большая часть людей сталкивалась хотя бы раз в жизни. Как правило, в этом случае всех заботят эстетический вид ног и небольшой дискомфорт, но иногда потрескавшаяся кожа может говорить о наличии серьезных заболеваний, которые нужно срочно лечить.

Причины трещин на пятках

Как показывает практика, чаще всего кожа начинает трескаться из-за постоянного воздействия, которое усугубляется из-за неправильной осанки или в период высокой физической активности.

В результате кожа теряет свою былую эластичность, становится грубее, нарушается кровоснабжение.

Профилактика

Самое первое, на что нужно обратить внимание – это обувь. Также не нужно пренебрегать правильным уходом за кожей стоп. В беседе с 5-tv.ru эндокринолог Мария Васильева посоветовала хотя бы один раз в семь дней обрабатывать пятки специальными кремами. Эффект будет заметнее, если в составе есть мочевина или салициловая кислота.

В случае, если вы уже столкнулись с этой проблемой, на помощь придут хлоргексидин и мази с метилурацилом.

Болезни

Но причиной потрескавшихся пяток могут быть не только варианты, указанные выше. В случае, если проблему не удается решить самостоятельно, то, возможно, у вас есть некое гормональное нарушение, сахарный диабет или витаминная недостаточность.

Еще одна вероятная причина – грибковое заболевание. В таком случае откладывать поход к врачу точно не стоит, поскольку последствия могут быть серьезными.

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