Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Каким будет курс рубля к концу лета: прогноз эксперта
Трещины на пятках – проблема, с которой большая часть людей сталкивалась хотя бы раз в жизни. Как правило, в этом случае всех заботят эстетический вид ног и небольшой дискомфорт, но иногда потрескавшаяся кожа может говорить о наличии серьезных заболеваний, которые нужно срочно лечить.
Как показывает практика, чаще всего кожа начинает трескаться из-за постоянного воздействия, которое усугубляется из-за неправильной осанки или в период высокой физической активности.
В результате кожа теряет свою былую эластичность, становится грубее, нарушается кровоснабжение.
Самое первое, на что нужно обратить внимание – это обувь. Также не нужно пренебрегать правильным уходом за кожей стоп. В беседе с 5-tv.ru эндокринолог Мария Васильева посоветовала хотя бы один раз в семь дней обрабатывать пятки специальными кремами. Эффект будет заметнее, если в составе есть мочевина или салициловая кислота.
В случае, если вы уже столкнулись с этой проблемой, на помощь придут хлоргексидин и мази с метилурацилом.
Болезни
Но причиной потрескавшихся пяток могут быть не только варианты, указанные выше. В случае, если проблему не удается решить самостоятельно, то, возможно, у вас есть некое гормональное нарушение, сахарный диабет или витаминная недостаточность.
Еще одна вероятная причина – грибковое заболевание. В таком случае откладывать поход к врачу точно не стоит, поскольку последствия могут быть серьезными.
Ранее врачи рассказали, при каких диагнозах противопоказано есть дыню.
Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США
Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок