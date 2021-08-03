За решеткой правонарушитель проведет 10 дней

Мировой суд в Рязани принял решение арестовать "скопинского маньяка" Виктора Мохова.

Правонарушителя признали виновным в несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Дело в том, что не так давно Мохов принял учатие в съемках агитационного ролика в поддержку КПРФ.

Маньяку было назначено наказание в виде ареста на 10 суток.

Напомним, что еще в июле в Сети распространилось видео, в котором Виктор Мохов выражает поддержку лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. При этом "скопинский маньяк" одет в футболку и кепку с символикой партии. Представители КПРФ уже назвали ролик провокацией, спланированной политическими оппонентами.

К слову, это уже не первый раз, когда Мохов нарушает установленные ограничения. Ранее он был оштрафован на 1200 рублей после интервью Ксении Собчак.

"Скопинский маньяк" вышел на свободу в марте этого года. В колонии он отбывал наказание за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых Мохов насильно удерживал в подвале около четырех лет.

В начале лета суд ужесточил административный надзор над Моховым, запретив ему общаться с прессой и посещать заведения общественного питания.