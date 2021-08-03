Первым делом необходимо провести обрезку

Ближе к концу июля-началу августа малина заканчивает плодоносить. Именно в это время нужно заняться обработкой кустов, чтобы в следующем году собрать богатый урожай вкусной и сладкой ягоды.

Обрезка

Как только собрали урожай, можно приступать к обрезке. Удалить следует уже отплодоносившие побеги и те ветки, которые растут слишком близко к земле.

Не забудьте проредить малину, чтобы в будущем сезоне замещающие побеги лучше сформировались. Всего на взрослом кусте должно остаться около 10-12 стеблей. Удаляют также сломанные и больные ветки.

Прикормка

Удобрять малину после плодоношения нужно подкормками с высоким содержанием калия. С азотом лучше быть осторожнее, потому что можно навредить, сделав кусты менее морозостойкими.

Подкормите кустарники навозом или компостом, не завыв промульчировать почву. Уже осенью также можно удобрить землю сульфатом магния.

Полив

Кусты после сбора урожая нужно поливать хотя бы один раз в две недели. Ближе к концу лета можно завершать полив, но только в случае, если кустарники уже взрослые. Молодые же придется поливать и осенью, пока не наступят первые заморозки.

Обработка почвы

Обязательно нужно измерить степень кислотности почвы. Оптимальный уровень – 5.5–6,5 pH. Если этот показатель превышен, тогда нужно перекопать землю на пять-шесть сантиметров и добавить дололмитовую муку. Для сохранения влаги почву можно мульчировать скошенной травой.

Вредители

Когда ягоды уже собраны, для борьбы с всевозможными вредителями можно не бояться использовать химические средства. Если насекомые атаковали кусты, то обработка производится несколько раз.

Бороться с грибковыми инфекциями нужно осенью, когда опадут листья.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как обрезать кусты малины для обильного урожая.