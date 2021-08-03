Виной тому стало необычайно жаркое лето в нынешнем году

На первом карьере Голубого озера в подмосковных Луховицах вся поверхность водоема накрыта пленкой ярко-изумрудного цвета толщиной около 5 см. Об этом пожаловались местные жители.

По их мнению, в озеро кто-то слил опасные отходы. Жители отметили, что при касании поверхности водоема у них возникало неприятное ощущение – как будто руки погружались в "инопланетный студень". Они обратились с письмом в контролирующие органы.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, были взяты из озера пробы воды. И оказалось, что для беспокойства нет никакого повода.

"Превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в озере не обнаружено. Пленка, как и во многих других случаях, появилась в результате цветения воды из-за аномальной жары", – цитирует ведомство интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Там отметили, что в нынешнее весьма жаркое лето, когда показатели температуры превышали климатическую норму, многие пруды и озера перегрелись. В результате этого образовался дефицит кислорода в воде, что привело к обильному цветению сине-зеленых водорослей. Вот они и представляют тот самый "инопланетный студень".

