Собянин рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего кольца

Понятие "спальные районы" осталось в прошлом

Современная Москва уже не делится на центр, где кипит жизнь, и окраины, куда люди возвращаются, только чтобы провести ночь. За последние годы власти уделяли много внимания созданию равной комфортной среды во всех районах. Сейчас можно с уверенностью сказать, что термин "спальные районы" для Москвы больше не актуален.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями ЗАО, раньше это понятие отвечало реальной картине. Лучшие точки для досуга, рабочие места, образовательные учреждения были сосредоточены в центре Москвы, а в квартиры на окраинах жители возвращались лишь, чтобы поспать.

Но сегодня в большинстве районов города за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) есть все для повседневной жизни и отдыха местных жителей – от магазинов и парков шаговой доступности до хороших школ и поликлиник.

Одним из самых сложных вопросов в процессе превращения "спальников" в полноценные районы было создание рабочих мест. Но эту проблему удалось решить во многом за счет новых соглашений с девелоперами. Сейчас город частично возвращает средства строителям жилья, которые помогают создавать рабочие места там, где есть их дефицит. В итоге, в ТиНАО, например, с момента присоединения к Москве прибавилось 300 тысяч человек населения и за это же время было открыто свыше 200 тысяч новых рабочих мест.

Это не только позволяет жителям отдаленных от центра районов экономить время на дорогу от дома до работы, но и снижает нагрузку на общественный транспорт, в том числе на центральные и пересадочные станции метро.

Представление о том, что лучшие школы и детские кружки расположены в центре, тоже больше не соответствует действительности. Каждой школе в городе власти уделяют равное внимание, поэтому все юные москвичи имеют возможность получать качественное образование в шаговой доступности от дома. Очереди в детсады также ликвидированы: с 2011 года в Москве построили 440 зданий для образовательных учреждений, а до 2023 г. будет открыто еще 180 новых помещений.

Самое главное, что все строительные проекты или планы благоустройства проходят публичные слушания и дорабатываются с учетом пожеланий горожан. Таким образом, москвичи управляют своим городом вместе с властями, участвуя в принятии всех ключевых решений.