Пользователям поможет специальный чат-бот

Пациенты московских поликлиник смогут сами внести дополнительные данные о своем здоровье в электронную медицинскую карту. Такая возможность появилась благодаря расширению функционала цифрового помощника на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в феврале 2021 г. в Москве заработал чат-бот, связанный с сервисами записи на прием единой цифровой платформы московского здравоохранения. Записавшись к врачу, пациент может перейти по ссылке в СМС и пройти опрос о состоянии здоровья и жалобах. Это существенно сокращает время, которое врач тратит на опрос пациента непосредственно на приеме.

Сейчас функционал интеллектуального цифрового помощника расширен.

"Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни",

– пояснила Ракова. Важно, что внесенные данные пользователь может откорректировать при необходимости, внести уточнения и дополнения. Информация будет сохранена в медкарте, и врачи смогут видеть более точную картину заболевания и назначать наиболее эффективное лечение.

Напомним, что с апреля 2021 г. допуск москвичей к электронной медкарте упрощен. Сервисом могут воспользоваться все жители города, имеющие полную учетную запись на официальном столичном портале mos.ru.