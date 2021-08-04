Растения сослужат хорошую службу

После завершения урожайного сезона почва нуждается в восстановлении. Существуют разнообразные методы, как вернуть земле плодородие. Один из них – посадить на участке сидераты.

Зачем сеять сидераты

1. Благодаря тому, что сидераты растут достаточно плотно, они не позволяют сорнякам "оккупировать" грядки.

2. После отмирания корни данных растений становятся пищей для полезных микроорганизмов. Они, в свою очередь, улучшают качество почвы и способствуют ее более быстрому восстановлению.

3. Если отказаться от заделки сидератов в почву поздней осенью и оставить их на грядках, то можно защитить землю от вымывания плодородного слоя.

4. Многие сидеративные культуры отпугивают вредных насекомых.

Как правильно сажать сидераты

Существует два способа посадки сидератов. Первый – посеять их вразброс, второй – сделать более плотные грядки. Лучше всего использовать разные виды культур.

Например, на одной грядке можно высадить горчицу, редьку или другие крестоцветные. На второй – горох или бобы. Третью грядку лучше отдать под злаковые.

Сидераты необходимо периодически поливать. Чем быстрее они пойдут в рост, тем больше пользы это принесет огородникам.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как еще можно вернуть почве плодородность. Помочь земле может принесенная с дикого луга дернина, внесение органики между рядами, а также формирование соломенного слоя.