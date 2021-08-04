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После завершения урожайного сезона почва нуждается в восстановлении. Существуют разнообразные методы, как вернуть земле плодородие. Один из них – посадить на участке сидераты.
1. Благодаря тому, что сидераты растут достаточно плотно, они не позволяют сорнякам "оккупировать" грядки.
2. После отмирания корни данных растений становятся пищей для полезных микроорганизмов. Они, в свою очередь, улучшают качество почвы и способствуют ее более быстрому восстановлению.
3. Если отказаться от заделки сидератов в почву поздней осенью и оставить их на грядках, то можно защитить землю от вымывания плодородного слоя.
4. Многие сидеративные культуры отпугивают вредных насекомых.
Существует два способа посадки сидератов. Первый – посеять их вразброс, второй – сделать более плотные грядки. Лучше всего использовать разные виды культур.
Например, на одной грядке можно высадить горчицу, редьку или другие крестоцветные. На второй – горох или бобы. Третью грядку лучше отдать под злаковые.
Сидераты необходимо периодически поливать. Чем быстрее они пойдут в рост, тем больше пользы это принесет огородникам.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как еще можно вернуть почве плодородность. Помочь земле может принесенная с дикого луга дернина, внесение органики между рядами, а также формирование соломенного слоя.
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