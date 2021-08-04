Молодые люди учились в одном ВУЗе

В конце июля этого года старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко вышла замуж. Некоторое время личность супруга 23-летней Виктории держалась в тайне. СМИ удалось выяснить, кто смог завоевать сердце красавицы.

Оказалось, что девушка узаконила отношения со своим одногруппником Дмитрием Дятловым. Как рассказал знакомый новоиспеченного супруга Виктории, тот родился в Полоцке.

Дятлов окончил гимназию имени Франциска Скорины. После этого он поступил в Белорусский государственный университет (БГУ). По имеющимся данным, Дмитрий учился на факультете международных отношений и осваивал специальность "мировая экономика".

Скорее всего будущие супруги познакомились в стенах высшего учебного заведения, передает "Наша Нiва". В 2016 году в СМИ появилась информация, что Виктория поступила в БГУ. Специальность у внучки Лукашенко была та же, что и у Дятлова.

По словам бывшего соседа Дмитрия по общежитию, тот является хорошим и общительным парнем. Во время учебы Дятлов интересовался футболом.

Выяснилось, что отец молодого человека возглавляет белорусское предприятие "Техполин", которое специализируется на производстве ремонтных хомутов для труб.

Виктория – дочь старшего сына Александра Григорьевича Виктора. Мужчина родился в 1975 году в браке Лукашенко с Галиной Родионовной.

Известно, что у девушки есть двое родных братьев, Александр и Ярослав, а также сестра Валерия.

Ранее стало известно о том, как прошла свадьба внучки Лукашенко.