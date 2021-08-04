В Москве на месяц продлили раздачу подарков по акции "Электронного дома"

В Москве на месяц продлили раздачу подарков по акции "Электронного дома"
Фото: www.mos.ru
В июле победителями розыгрышей призов стали более 5 тысяч человек

По просьбам москвичей акция "Электронный дом дарит уют" продлена до 29 августа 2021 года. Об этом сообщается на официальном городском портале. Жители многоквартирных домов столицы, которые успеют в указанный срок зарегистрироваться на платформе "Электронный дом", могут получить в подарок пледы, увлажнители воздуха, умные весы, ночники, мультиинструменты и прочие полезные в хозяйстве вещи.

Стать участниками акции могут горожане, имеющие полную или стандартную учетную запись на портале mos.ru. При регистрации на сайте или в мобильном приложении "Электронный дом" нужно воспользоваться логином и паролем сайта Мосуслуг и указать адрес регистрации в Москве или собственной квартиры.

После проверки данных участник получит подтверждение и станет участником розыгрыша призов, которые пройдут 11, 18 и 25 августа и 1 сентября. Какой именно подарок достанется, определит случай. Организаторы акции утверждают, что победителем розыгрыша станет каждый пятый участник.

Первоначально акцию планировали провести только для москвичей, зарегистрировавшихся на платформе "Электронный дом" в июле 2021 года. Подарки были вручены почти пяти тысячам новых пользователей. Сейчас шанс на приз получили и те, кто не успел воспользоваться им ранее.

Сайт и мобильное приложение "Электронный дом" позволяет москвичам оперативно получать всю информацию по дому, участвовать в собраниях собственников онлайн, подавать заявки о неполадках в квартире, подъезде, доме или дворе, передавать показания приборов учета воды и электроэнергии, публиковать и читать объявления на электронной доске и даже общаться с соседями.

Источник: www.mos.ru
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Грузинские политики обратились за помощью к Путину

Активисты республики утверждают, что власти разваливают страну, следуя указаниям США

Китайцы восхитились российскими синхронистками после скандала на ОИ

Социальные сети взорвались после триумфального выступления спортсменок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей