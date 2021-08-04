В Москве на месяц продлили раздачу подарков по акции "Электронного дома"

В июле победителями розыгрышей призов стали более 5 тысяч человек

По просьбам москвичей акция "Электронный дом дарит уют" продлена до 29 августа 2021 года. Об этом сообщается на официальном городском портале. Жители многоквартирных домов столицы, которые успеют в указанный срок зарегистрироваться на платформе "Электронный дом", могут получить в подарок пледы, увлажнители воздуха, умные весы, ночники, мультиинструменты и прочие полезные в хозяйстве вещи.

Стать участниками акции могут горожане, имеющие полную или стандартную учетную запись на портале mos.ru. При регистрации на сайте или в мобильном приложении "Электронный дом" нужно воспользоваться логином и паролем сайта Мосуслуг и указать адрес регистрации в Москве или собственной квартиры.

После проверки данных участник получит подтверждение и станет участником розыгрыша призов, которые пройдут 11, 18 и 25 августа и 1 сентября. Какой именно подарок достанется, определит случай. Организаторы акции утверждают, что победителем розыгрыша станет каждый пятый участник.

Первоначально акцию планировали провести только для москвичей, зарегистрировавшихся на платформе "Электронный дом" в июле 2021 года. Подарки были вручены почти пяти тысячам новых пользователей. Сейчас шанс на приз получили и те, кто не успел воспользоваться им ранее.

Сайт и мобильное приложение "Электронный дом" позволяет москвичам оперативно получать всю информацию по дому, участвовать в собраниях собственников онлайн, подавать заявки о неполадках в квартире, подъезде, доме или дворе, передавать показания приборов учета воды и электроэнергии, публиковать и читать объявления на электронной доске и даже общаться с соседями.