Участники реновации получили возможность жаловаться на дефекты в новых домах онлайн

Сервис запущен на портале mos.ru

Москвичи, переезжающие в новые квартиры по программе реновации, получили возможность сообщать о строительных дефектах и подавать заявку на их устранение онлайн.

Раньше новоселы могли обратиться с просьбой об устранении недоделок только при личном посещении центров информирования по переселению. Теперь это стало проще и удобнее. Сообщить о проблеме можно не только офлайн, но и онлайн на сайте mos.ru с помощью специального сервиса "Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации".

Подать заявку можно сразу после подписания согласия на предоставляемую квартиру. После этого жильцу позвонит сотрудник центра информирования по переселению, чтобы согласовать время комиссионного осмотра.

Услуга "Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации" разработана специалистами Департамента информационных технологий и Департамента градостроительной политики города Москвы и является частью суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

Суперсервис запущен в Москве с 2019 года и постоянно развивается. С его помощью участники реновации могут ознакомиться с инструкцией по переезду, вызвать бесплатных грузчиков, получать уведомления обо всех этапах переселения.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была принята в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. Новые дома строятся с использованием новейших технологий, в том числе их энергоэффективность выше на 25-30%.