Чтобы плоды стали пригодными для употребления в пищу, нужно ввести растение в стрессовое состояние

Иногда бывает так, что помидоры не успевают созреть к наступлению холодов. Лишаться последнего урожая не хочется, поэтому приходится прибегать к определенным манипуляциям.

Чтобы активизировать созревание томатов, необходимо ввести растение в стрессовое состояние. Выделяющееся при этом вещество под названием этилен окрасит плоды в красный цвет и наделит их насыщенным вкусом.

Как ускорить созревание томатов

Способ №1. Необходимо аккуратно поддернуть корни культуры, используя вилы. Данное действие запустит выработку этилена и заставит помидоры быстрее созревать.

Способ №2. Некоторые бывалые огородники советуют удалить листья на кустах. Лишившись части зеленой массы, растение испытает сильный стресс и пойдет в рост.

Способ №3. Если вы видите на ветвях спелые томаты, не спешите их срывать. Дело в том, что содержащийся в них этилен будет распространяться на зеленые плоды.

Способ №4. Еще один вариант действий – прищипнуть верхушку помидоров после того, как произошло завязывание кистей. Благодаря этому действию питательные вещества начнут расходоваться на созревание зеленых плодов.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как еще можно ускорить созревание помидоров. Для этого нужно либо сократить поливы, либо сделать проколы на плодах, либо расщепить стебли.