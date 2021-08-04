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История с гибелью гражданина Ирака на литовско-белорусской границе является провокацией Минска. Об этом заявил в среду, 4 августа, глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, в Белоруссии заранее подготовили сообщения о смерти мигранта и распространили их в СМИ. При этом там не связывались с литовской стороной – в Вильнюсе обо всем узнали из прессы и соцсетей.
Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой утром 4 августа был обнаружен сильно избитый молодой человек "неславянской внешности". Оказалось, это приезжий из Ирака, который хотел попасть в ЕС через Литву. Спасти его не удалось. Президент Александр Лукашенко поручил правоохранителям провести расследование обстоятельств гибели мужчины, выяснить его имя и помочь переправить тело на родину, передает телеграм-канал "Пул Первого".
Накануне стало известно, что пограничникам Литвы разрешили применять силу к беженцам, которые незаконно пытаются проникнуть в республику. Также силовыми методами решено подавлять бунты в лагерях мигрантов, которые уже переполнены.
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