В Литве назвали провокацией смерть иракца на границе

В Литве назвали провокацией смерть иракца на границе
Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Появилась первая жертва миграционного кризиса в Прибалтике

История с гибелью гражданина Ирака на литовско-белорусской границе является провокацией Минска. Об этом заявил в среду, 4 августа, глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, в Белоруссии заранее подготовили сообщения о смерти мигранта и распространили их в СМИ. При этом там не связывались с литовской стороной – в Вильнюсе обо всем узнали из прессы и соцсетей.

Ранее погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой утром 4 августа был обнаружен сильно избитый молодой человек "неславянской внешности". Оказалось, это приезжий из Ирака, который хотел попасть в ЕС через Литву. Спасти его не удалось. Президент Александр Лукашенко поручил правоохранителям провести расследование обстоятельств гибели мужчины, выяснить его имя и помочь переправить тело на родину, передает телеграм-канал "Пул Первого".

Накануне стало известно, что пограничникам Литвы разрешили применять силу к беженцам, которые незаконно пытаются проникнуть в республику. Также силовыми методами решено подавлять бунты в лагерях мигрантов, которые уже переполнены.  

Источник: Спутник
Николай ВИКТОРОВ

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