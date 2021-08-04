Список передан в Министерство просвещения

В ближайшие два года большая часть школ, остро нуждающихся в ремонте, должна быть отремонтирована. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече 4 августа с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами региональных учебных заведений.

Реестр таких школ, уже имеющих готовую проектно-сметную документацию (ПСД) на капремонт, составлен. Фракция "Единой России" готова учесть их при корректировке бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов. При этом важно, чтобы за реализацией программы капремонта образовательных учреждений следили как представители "ЕР" на местах, так и региональных министерств образования.

"Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть "первую скрипку". Ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы",

– подчеркнул Андрей Турчак. Он отметил, что сельская школа выполняет не только образовательную функцию, но зачастую играет роль культурного центра. Поэтому особенно важно, чтобы помещения были комфортными, удобными и наполненными современным оборудованием.

При этом сенатор призвал глав регионов уделить особое внимание разработке ПСД. Несмотря на то, что основные затраты на капремонт школ ложатся на федеральный центр, в региональных бюджетах тоже следует предусмотреть возможность участия в финансировании ремонтных работ.

В Минпросвещения рассчитывают, что с 2022 года в РФ будет ремонтироваться по 1500 школ ежегодно. Всего за пять лет планируется привести в порядок 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр Сергей Кравцов.

Поручение создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент страны Владимир Путин дал во время съезда "Единой России" 19 июня 2021 года.

О других инициативах, которые войдут в народную программу "ЕР" в части образования, ранее рассказала одна из лидеров общефедерального списка партии Елена Шмелева.