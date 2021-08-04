Заменить лекарство можно другими консервантами

Многие хозяйки добавляют в закрутки аспирин. Якобы таким способом пользовались еще их бабушки, да и, на первый взгляд, ничего плохого в этом нет. Баночки с овощами хранятся дольше, вода не мутнеет, вредные бактерии гибнут. Тем более, что лекарство никак не влияет на вкус заготовок. Но не все так просто.

Почему нельзя добавлять аспирин в заготовки

Врачи в один голос говорят, что добавлять лекарство в закрутки на зиму – идея, мягко говоря, плохая. И на это есть целый ряд причин.

Во-первых, когда вы кладете одну-две таблетки в банку с овощами, то тут же начинает идти химическая реакция, в результате которой выделяются фенольные соединения.

Иными словами, употребляя в пищу овощи с добавлением аспирина вы травите свой организм. Эти вещества вызывают тошноту, слабость и сильные головные боли.

Во-вторых, вред аспирина давно доказан учеными. Его долговременное употребление сильно бьет по почкам. Вряд ли вы хотите бегать по врачам, пытаясь справиться с побочными эффектами, вызванными длительным употреблением лекарства.

Еще одна причина не добавлять аспирин в заготовки – возможная аллергическая реакция.

Также врачи не исключают появления острых проблем с ЖКТ.

Иными словами, минусов у такого способа в разы больше, чем плюсов. Заменить аспирин можно уксусом, лимонной кислотой или солью. Эти способы безвредны для здоровья и тоже проверены временем.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что добавить в банку с солеными помидорами для улучшения вкуса.