Множество опасных последствий: почему нельзя добавлять аспирин в зимние заготовки

Множество опасных последствий: почему нельзя добавлять аспирин в зимние заготовки
Фото: pixabay.com
Заменить лекарство можно другими консервантами

Многие хозяйки добавляют в закрутки аспирин. Якобы таким способом пользовались еще их бабушки, да и, на первый взгляд, ничего плохого в этом нет. Баночки с овощами хранятся дольше, вода не мутнеет, вредные бактерии гибнут. Тем более, что лекарство никак не влияет на вкус заготовок. Но не все так просто. 

Почему нельзя добавлять аспирин в заготовки 

Врачи в один голос говорят, что добавлять лекарство в закрутки на зиму – идея, мягко говоря, плохая. И на это есть целый ряд причин. 

Во-первых, когда вы кладете одну-две таблетки в банку с овощами, то тут же начинает идти химическая реакция, в результате которой выделяются фенольные соединения. 

Иными словами, употребляя в пищу овощи с добавлением аспирина вы травите свой организм. Эти вещества вызывают тошноту, слабость и сильные головные боли. 

Во-вторых, вред аспирина давно доказан учеными. Его долговременное употребление сильно бьет по почкам. Вряд ли вы хотите бегать по врачам, пытаясь справиться с побочными эффектами, вызванными длительным употреблением лекарства. 

Еще одна причина не добавлять аспирин в заготовки – возможная аллергическая реакция. 

Также врачи не исключают появления острых проблем с ЖКТ. 

Иными словами, минусов у такого способа в разы больше, чем плюсов. Заменить аспирин можно уксусом, лимонной кислотой или солью. Эти способы безвредны для здоровья и тоже проверены временем. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что добавить в банку с солеными помидорами для улучшения вкуса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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