На качество плодов могут повлиять пять видов удобрений

В последний месяц лета капуста начинает формировать кочаны. Чтобы получить качественный урожай, необходимо своевременно внести требующиеся растению питательные вещества.

Чем подкармливать капусту в августе

1. Калий и фосфор

Данные удобрения способствуют формированию крупных и крепких плодов. Делается подкормка достаточно просто: в десяти литрах воды нужно размешать по одной столовой ложке нитрофоски, суперфосфата и сульфата калия. Получившимся раствором необходимо полить вокруг капустной розетки.

2. Зола

Зола не только даст растению необходимые полезные микроэлементы, но и отпугнет некоторых вредителей. Вам понадобится 300 граммов минерального остатка на один квадратный метр.

3. Борная кислота

Бор влияет непосредственно на качество кочанов. Также он увеличивает срок хранения капусты. Раствор разводится следующим образом: пять граммов борной кислоты нужно смешать с десятью литрами теплой воды. Полив производится по листьям.

4. Молибден

Молибден – это минерал, который способен улучшить морозостойкость культуры. Как приготовить подкормку: на четверть заполните бочку крапивой и люпинами/бобовыми, залейте растения водой. Через пять дней полейте кочаны.

5. Магний

Благодаря этому микроэлементу капуста лучше усваивает питательные вещества и дольше хранится. В десяти литрах воды растворите 15 граммов сернокислого магния. Полив лучше производить по листьям.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ухаживать за капустой после завязывания кочанов. Важен не только правильный полив культуры, но и окучивание.