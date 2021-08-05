Кочан будет крупным и крепким: чем нужно успеть подкормить капусту в августе

Кочан будет крупным и крепким: чем нужно успеть подкормить капусту в августе
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На качество плодов могут повлиять пять видов удобрений

В последний месяц лета капуста начинает формировать кочаны. Чтобы получить качественный урожай, необходимо своевременно внести требующиеся растению питательные вещества.

Чем подкармливать капусту в августе

1. Калий и фосфор

Данные удобрения способствуют формированию крупных и крепких плодов. Делается подкормка достаточно просто: в десяти литрах воды нужно размешать по одной столовой ложке нитрофоски, суперфосфата и сульфата калия. Получившимся раствором необходимо полить вокруг капустной розетки.

2. Зола

Зола не только даст растению необходимые полезные микроэлементы, но и отпугнет некоторых вредителей. Вам понадобится 300 граммов минерального остатка на один квадратный метр.

3. Борная кислота

Бор влияет непосредственно на качество кочанов. Также он увеличивает срок хранения капусты. Раствор разводится следующим образом: пять граммов борной кислоты нужно смешать с десятью литрами теплой воды. Полив производится по листьям.

4. Молибден

Молибден – это минерал, который способен улучшить морозостойкость культуры. Как приготовить подкормку: на четверть заполните бочку крапивой и люпинами/бобовыми, залейте растения водой. Через пять дней полейте кочаны.

5. Магний

Благодаря этому микроэлементу капуста лучше усваивает питательные вещества и дольше хранится. В десяти литрах воды растворите 15 граммов сернокислого магния. Полив лучше производить по листьям.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ухаживать за капустой после завязывания кочанов. Важен не только правильный полив культуры, но и окучивание. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

Россия и Китай должны положить конец гегемонии США общим ответом - СМИ

Обе державы выступают гарантами регионального мира и стабильности, считают журналисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей