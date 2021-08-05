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Не стало Евгения Марчука, четвертого главу правительства Незалежной. Трагической новостью поделилась жена бывшего политика Лариса Ившина.
Вдова написала в "Фейсбук", что ее супруг скончался от остановки сердца. Ему было 80 лет.
Марчук работал премьер-министром Украины в течение года в середине 1990-х, уточняет RT. До этого три года он занимал кресло первого главы Службы безопасности Украины. Также за свою политическую карьеру Марчук был руководителем Минобороны и Секретарем СНБО.
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