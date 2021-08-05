Настал "час икс": профсоюзы указали на накалившуюся ситуацию с пенсиями

Настал "час икс": профсоюзы указали на накалившуюся ситуацию с пенсиями
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Тема с обделенными пожилыми россиянами приобретает все большее значение среди общественников

В июне президенту России Владимиру Путина поступила просьба о восстановлении индексаций выплат для работающих пенсионеров и возврате средств из недоплаченных сумм. После этого глава государства поручил кабмину изучить вопрос. Как отметил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, решение властей о разделении получателей пенсионных выплат в стране на работающих и неработающих было ошибочным.

Так, сумма для первой категории, которую власти не стремятся выделять, продолжает увеличиваться. По каким-то причинам ряд россиян недосчитались средств от ПФР, несмотря на одинаковые условия страхования – как для работающих, так и неработающих.

На протяжении многих лет люди исправно вносили взносы в Пенсионный фонд, в том числе и работающая категория. После этого их внезапно решили разделить. Хотя выплаты первых полностью покрывают индексацию для вторых. Во многом этот источник пополняет казну Пенсионного фонда.

Ситуация, добавил общественник, накаляется. Вопросу необходимо уделять больше внимания. Однако в своем весеннем послании глава государства этой темы не коснулся.

Как считает Шмаков, долги необходимо реструктуризировать и назначить "час икс" для установления одинаковой индексации обеих категорий.

"Сегодня к этому уже подключились и политические партии. Думаю, что мы общими усилиями вопрос этот добьем", – добавил глава профсоюзного объединения.

В июле сообщалось, что уже в 2022 году работающие пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию выплат.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость284114
Пожаловаться Ответить
Гость290364
у кого чего болит, тот о том и говорит. Слава Путину !!! Дай бог ему здоровья.
отлично лизнул. Лизни и у меня пид
Гость290364
Пожаловаться Ответить
Гость284114
А <цензура>. было топить за бункерного и за его реформы. А теперь, жрите огромным половником деpьмo, с лопаты тоже жрите дегенераты и не обляпайтесь!
у кого чего болит, тот о том и говорит. Слава Путину !!! Дай бог ему здоровья.
Гость284114
Пожаловаться Ответить
А <цензура>. было топить за бункерного и за его реформы. А теперь, жрите огромным половником деpьмo, с лопаты тоже жрите дегенераты и не обляпайтесь!
Гость288810
Пожаловаться Ответить
Работающий пенсионер может быть только в России. В других странах ты или работаешь дальше или выходишь на пенсию, если не можешь работать.
1
новости партнеров

Пушков резко ответил Западу на требование отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Сенатор указал семи странам на странность их заявления

Жесткая реакция России заставила Эстонию одуматься – эксперт

Сейчас от Таллина зависит, смогут ли две страны сохранить конструктивные отношения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей