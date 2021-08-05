Тема с обделенными пожилыми россиянами приобретает все большее значение среди общественников

В июне президенту России Владимиру Путина поступила просьба о восстановлении индексаций выплат для работающих пенсионеров и возврате средств из недоплаченных сумм. После этого глава государства поручил кабмину изучить вопрос. Как отметил лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, решение властей о разделении получателей пенсионных выплат в стране на работающих и неработающих было ошибочным.

Так, сумма для первой категории, которую власти не стремятся выделять, продолжает увеличиваться. По каким-то причинам ряд россиян недосчитались средств от ПФР, несмотря на одинаковые условия страхования – как для работающих, так и неработающих.

На протяжении многих лет люди исправно вносили взносы в Пенсионный фонд, в том числе и работающая категория. После этого их внезапно решили разделить. Хотя выплаты первых полностью покрывают индексацию для вторых. Во многом этот источник пополняет казну Пенсионного фонда.

Ситуация, добавил общественник, накаляется. Вопросу необходимо уделять больше внимания. Однако в своем весеннем послании глава государства этой темы не коснулся.

Как считает Шмаков, долги необходимо реструктуризировать и назначить "час икс" для установления одинаковой индексации обеих категорий.

"Сегодня к этому уже подключились и политические партии. Думаю, что мы общими усилиями вопрос этот добьем", – добавил глава профсоюзного объединения.

В июле сообщалось, что уже в 2022 году работающие пенсионеры смогут рассчитывать на индексацию выплат.