Жители Поднебесной не поняли, как можно есть сушеную рыбу

Китайцы попробовали закуски, популярные в России, и поделились своими впечатлениями. Соответствующая статья появилась на сайте издания Sina.

Автор материала, житель Поднебесной, назвал русских "воинственным народом". По его мнению, это качество распространяется и на предпочтения граждан РФ в еде.

В дегустации участвовали четыре популярных русских закуски – икра, сушеная рыба, селедка с вареной картошкой, а также соленые огурцы.

Китайца удивило, что обычные россияне могут позволить себе покупать икру. Дело в том, что в Китае подобный деликатес стоит больших денег. Лакомятся им обычно только состоятельные люди, передает ИноСМИ.

Сушеную рыбу автор сравнил с сашими – деликатесом в виде тонких рыбных ломтиков, приправленных солью. Сами китайцы не в восторге от подобного блюда.

"К этой русской закуске очень трудно привыкнуть", – заявил он.

Селедка с вареным картофелем тоже не сильно понравилась китайцам. Запах данной рыбы вызывает у многих жителей Поднебесной отвращение.

А вот соленые огурцы заняли первое место в своеобразной гастрономической игре. Вкус законсервированных овощей оказался знакомым иностранцам. Как объяснил выходец из Республики, местные жители довольно часто покупают такую хрустящую закуску.

Ранее попробовавший русскую кухню японец Хаято Нисидзима рассказал о своих впечатлениях. Ему пришлось долго привыкать к различным кашам, которые подавали на завтрак.