Собянин обсудил с москвичами вопрос доступности школ и детских садов

Собянин обсудил с москвичами вопрос доступности школ и детских садов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. М. Мишин/ АГН «Москва»
Учебные заведения должны строиться параллельно с новыми домами

Инвесторы, которые срывают сроки строительства социальной инфраструктуры, больше не будут работать в городе. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями ЗАО, комментируя проблему нехватки школ и детских садов в районах-новостройках.

По словам градоначальника, старые микрорайоны Москвы не испытывают сложностей с учебными местами, там все сбалансировано. А вот в кварталах, где активно строятся новые дома, бывают проблемы: жители уже заселились в квартиры, а строители только приступают к возведению запланированных детсадов.

Чтобы такого не происходило, власти города держат на особом контроле исполнение инвесторами обязательств по строительству социальной инфраструктуры. По плану, в новых микрорайонах сейчас сразу предусматривают школы, детские площадки, магазины, поликлиники, чтобы жизнь новоселов с первых дней после переезда была комфортной. И если кто-то не выдерживает сроки, отдавая предпочтение сначала жилому строительству, то шанс на дальнейшие контракты с городом он теряет.

Ранее Сергей Собянин высказал мысль, что термин "спальные районы" уже утратил актуальность для Москвы, поскольку и в центре, и на окраинах города создаются равные условия для жителей. В частности, хорошие, укомплектованные учебные заведения есть в каждом районе, поэтому родителям не приходится далеко возить детей на занятия.

В целом с 2011 года в столице построили 440 зданий образовательных учреждений, в том числе 317 садиков и 123 школы. До 2023 года планируется возвести еще 180 учебных зданий. 

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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