Когда уже зреют ягоды: какую ошибку нельзя допустить в уходе за виноградом

Когда уже зреют ягоды: какую ошибку нельзя допустить в уходе за виноградом
Фото: Przemyslaw Iciak/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В августе растение нужно правильно удобрять

В конце лета на винограде уже активно зреют ягоды, которые могут достигать размеров с небольшой орех. В это время важно правильно подкормить растение. Как правило, огородники удобряют культуру с помощью азота, допуская серьезную ошибку. 

Чем подкормить виноград, когда зреют ягоды 

Если в начале августа вносить коровяк или мочевину, то это приведет к росту растения. Новые побеги не успеют укрепиться и подготовиться к холодам. Для этого им нужно месяца два-три. Поэтому такой уход вполне подойдет в начале сезона, но не в его конце. Также из-за большого количества азота почки не заложат соцветий, что приведет к скудному урожаю в следующем году. 

После 15 июля винограду уже нужен калий и фосфор. Самый важный элемент – это калий, который сделает ягоды слаще. Эти вещества также позволят растению хорошо перезимовать. Чтобы не использовать химические подкормки, можно удобрять золой. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нельзя делать с виноградом, когда он цветет.  

Полина ИВАНОВА

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