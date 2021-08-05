В августе растение нужно правильно удобрять

В конце лета на винограде уже активно зреют ягоды, которые могут достигать размеров с небольшой орех. В это время важно правильно подкормить растение. Как правило, огородники удобряют культуру с помощью азота, допуская серьезную ошибку.

Чем подкормить виноград, когда зреют ягоды

Если в начале августа вносить коровяк или мочевину, то это приведет к росту растения. Новые побеги не успеют укрепиться и подготовиться к холодам. Для этого им нужно месяца два-три. Поэтому такой уход вполне подойдет в начале сезона, но не в его конце. Также из-за большого количества азота почки не заложат соцветий, что приведет к скудному урожаю в следующем году.

После 15 июля винограду уже нужен калий и фосфор. Самый важный элемент – это калий, который сделает ягоды слаще. Эти вещества также позволят растению хорошо перезимовать. Чтобы не использовать химические подкормки, можно удобрять золой.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нельзя делать с виноградом, когда он цветет.