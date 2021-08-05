В этом случае нужно обратить внимание на удобрения

В августе начинается долгожданный сбор урожая помидоров. Но далеко не каждая хозяйка может похвастаться наливными спелыми плодами. Порой случается так, что овощи не успевают созреть, а уже опадают с кустов. Зеленые томаты остается только выкинуть, потому что врачи настоятельно не рекомендуют употреблять такие плоды в пищу. Но ситуацию еще можно спасти.

Как отмечают опытные агрономы, зеленые томаты опадают на землю из-за неправильного ухода. Помидоры очень капризны в уходе, поэтому переизбыток калия в почве приводит к таким неблагоприятным последствиям.

Благо, в начале августа исправлять плачевное положение дел пока не слишком поздно.

Дело в том, что недостаток вещества приводит к тому, что томаты вырастают пресными и водянистыми на вкус. А его переизбыток – к тому, что плоды зреют в разы дольше.

Распознать нехватку калия помогут листья. Если они желтые, тогда нужно срочно исправлять ситуацию. Только не перекормите помидоры, чтобы не сделать хуже.

Также аккуратнее агрономы рекомендуют быть с золой, переизбыток которой тоже грозит потерей урожая. Не стоит забывать о верном режиме поливов, который необходимо корректировать в зависимости от погодных условий.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ускорить созревание помидоров без использования химии.