Распространенная проблема: почему зеленые помидоры падают на землю и как это исправить

Распространенная проблема: почему зеленые помидоры падают на землю и как это исправить
Фото: pixabay.com
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В этом случае нужно обратить внимание на удобрения

В августе начинается долгожданный сбор урожая помидоров. Но далеко не каждая хозяйка может похвастаться наливными спелыми плодами. Порой случается так, что овощи не успевают созреть, а уже опадают с кустов. Зеленые томаты остается только выкинуть, потому что врачи настоятельно не рекомендуют употреблять такие плоды в пищу. Но ситуацию еще можно спасти. 

Как отмечают опытные агрономы, зеленые томаты опадают на землю из-за неправильного ухода. Помидоры очень капризны в уходе, поэтому переизбыток калия в почве приводит к таким неблагоприятным последствиям. 

Благо, в начале августа исправлять плачевное положение дел пока не слишком поздно. 

Дело в том, что недостаток вещества приводит к тому, что томаты вырастают пресными и водянистыми на вкус. А его переизбыток – к тому, что плоды зреют в разы дольше. 

Распознать нехватку калия помогут листья. Если они желтые, тогда нужно срочно исправлять ситуацию. Только не перекормите помидоры, чтобы не сделать хуже. 

Также аккуратнее агрономы рекомендуют быть с золой, переизбыток которой тоже грозит потерей урожая. Не стоит забывать о верном режиме поливов, который необходимо корректировать в зависимости от погодных условий. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как ускорить созревание помидоров без использования химии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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