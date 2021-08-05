Мужчина присвоил себе федеральные земли на полмиллиарда рублей

В Германии приняли решение экстрадировать россиянина, объявленного в международный розыск. На родине его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Обвиняемый является бывшим чиновником из Чехова. С 2004 по 2016 годы он незаконно присваивал земли, внося в межевую документацию ложные сведения. В этом ему помогали сообщники, предает сайт "Подмосковье сегодня". Всего им удалось таким образом приписать себе участков более чем на 500 млн рублей.

Мужчине удалось скрыться от правоохранителей в другой стране. Его объявили в международный розыск и заочно назначили меру пресечения в виде ареста.