Россиянина экстрадируют из Германии из-за обвинений в мошенничестве

Мужчина присвоил себе федеральные земли на полмиллиарда рублей

В Германии приняли решение экстрадировать россиянина, объявленного в международный розыск. На родине его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Обвиняемый является бывшим чиновником из Чехова. С 2004 по 2016 годы он незаконно присваивал земли, внося в межевую документацию ложные сведения. В этом ему помогали сообщники, предает сайт "Подмосковье сегодня". Всего им удалось таким образом приписать себе участков более чем на 500 млн рублей.

Мужчине удалось скрыться от правоохранителей в другой стране. Его объявили в международный розыск и заочно назначили меру пресечения в виде ареста.

Источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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