Представители сборной Республики покинули олимпийскую деревню

Тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак из Белоруссии были лишены аккредитации на Олимпийских Играх в Токио. Об этом говорится на странице МОК в "Твиттер".

Данное решение было принято ради благополучия белорусских спортсменов, которые до сих пор находятся в Японии.

Моисевича и Шумака попросили покинуть олимпийскую деревню. Тренеры не стали сопротивляться и вернулись в Белоруссию.

Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет. Спортсменка пожаловалась на то, что ее отстранили от участия в Играх, ссылаясь якобы на неадекватное поведение. За некоторое время до этого Кристина раскритиковала действия руководства сборной.

В итоге Тимановской пришлось бежать в Европу. На данный момент она находится в Польше.

Ранее в Варшаве заявили о мести Минска за свою легкоатлетку.