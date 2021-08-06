Двух белорусских тренеров наказали за инцидент с Тимановской

Представители сборной Республики покинули олимпийскую деревню

Тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак из Белоруссии были лишены аккредитации на Олимпийских Играх в Токио. Об этом говорится на странице МОК в "Твиттер".

Данное решение было принято ради благополучия белорусских спортсменов, которые до сих пор находятся в Японии.

Моисевича и Шумака попросили покинуть олимпийскую деревню. Тренеры не стали сопротивляться и вернулись в Белоруссию.

Напомним, белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет. Спортсменка пожаловалась на то, что ее отстранили от участия в Играх, ссылаясь якобы на неадекватное поведение. За некоторое время до этого Кристина раскритиковала действия руководства сборной.

В итоге Тимановской пришлось бежать в Европу. На данный момент она находится в Польше. 

Ранее в Варшаве заявили о мести Минска за свою легкоатлетку. 

Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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