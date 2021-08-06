Ведущая заявила, что не стоит агрессивно навязывать свое мнение большинству

Российская журналистка Ольга Скабеева резко отреагировала на заявления представителей Международного олимпийского комитета, который выразил озабоченность по поводу комментариев в отношении спортсменов, представляющих сексуальные меньшинства. Речь идет о Лорел Хаббард – первом в истории Олимпийских игр трансгендере.

По словам Скабеевой, подобную историю не стоит "валить в один котел", так как ведущие общественно-политического ток-шоу "60 минут" не позволяют себе, уверена она, никаких оскорблений.

Журналистка заявила, что в России, как и в любой другой стране, есть как мужчины, так и женщины, и позиция страны не предполагает агрессивного отношения к секс-меньшинствам.

"Но "баловство" меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству. В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения – мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов – когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины", – высказалась Скабеева в своем телеграм-канале.

Телеведущая добавила, что олимпийскому комитету не стоит сильно переживать за Хаббард.

"Тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны", – подытожила журналистка.

Как пишет "Лайф", Хаббард выступила на ОИ-2020 в категории от 87 килограммов с первоначально заявленным весом в 120, с которым у нее возникли проблемы. После осечки представительница Новой Зеландии подала заявку на 125 килограммов, где тоже не смогла справиться.