Скабеева жестко ответила МОК на выпады против российского телевидения

Скабеева жестко ответила МОК на выпады против российского телевидения
Ольга Скабеева. Кадр youtube.com
Ведущая заявила, что не стоит агрессивно навязывать свое мнение большинству

Российская журналистка Ольга Скабеева резко отреагировала на заявления представителей Международного олимпийского комитета, который выразил озабоченность по поводу комментариев в отношении спортсменов, представляющих сексуальные меньшинства. Речь идет о Лорел Хаббард – первом в истории Олимпийских игр трансгендере.

По словам Скабеевой, подобную историю не стоит "валить в один котел", так как ведущие общественно-политического ток-шоу "60 минут" не позволяют себе, уверена она, никаких оскорблений.

Журналистка заявила, что в России, как и в любой другой стране, есть как мужчины, так и женщины, и позиция страны не предполагает агрессивного отношения к секс-меньшинствам.

"Но "баловство" меньшинства не нужно так агрессивно навязывать большинству. В студии нашей программы, где можно без цензуры высказывать свою точку зрения – мы обсуждали несправедливые методы подсчета результатов – когда в одной дисциплине одновременно выступают мужчины и женщины", – высказалась Скабеева в своем телеграм-канале.

Телеведущая добавила, что олимпийскому комитету не стоит сильно переживать за Хаббард.

"Тем более фейковая штангистка завязала со спортом, заняв последнее место. Мужик проиграл женщинам. Феминистки должны быть довольны", – подытожила журналистка.

Как пишет "Лайф", Хаббард выступила на ОИ-2020 в категории от 87 килограммов с первоначально заявленным весом в 120, с которым у нее возникли проблемы. После осечки представительница Новой Зеландии подала заявку на 125 килограммов, где тоже не смогла справиться.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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