Кормящий с рук зверя мужчина позабавил пользователей

Иностранные пользователи в Сети отреагировали на вирусный ролик с участием медведя. В описании к публикации автор прикрепил название видеозаписи – "Медведь наслаждается закусками с лучшим другом".

Само видео записано не так давно – к конце прошлого месяца. На нем житель Саратова ужинает за обеденным столом вместе с косолапым. Видно, как россиянин кормит медведя с рук. На самом столе можно увидеть яблоки, дыню, колбасу и иные закуски, которые зверю пришлись явно по душе.

"Всегда после активных игр и прогулок медведь Балу приходит, чтобы перекусить за просмотром любимого мультфильма", – говорится в описании к ролику, не так давно загруженному на "ЮТуб".

Любимый мультфильм медведя Балу – "Маша и Медведь", который показывают по телевизору во время необычного ужина.

Ролик пришелся иностранцам явно по душе. Пользователи принялись шутить и обмениваться мнениями.

"Романтический ужин на двоих. Выглядит просто великолепно", "Они смотрят "Машу и Медведя. Лол", "Люблю я таких медведей", "Русский?", "Ничего особенного, просто обычный нормальный день в России", – пишут иностранные пользователи в комментариях под роликом.

В самом "Ютуб" ролик набрал пока что чуть выше четырех тысяч просмотров. Однако видео загрузили еще и в "Инстаграм", где оно набрало уже 40 тысяч. Там многие посчитали, что Балу держат в неволе в ужасных условиях, и потребовали от жителя Саратова отпустить медведя. Впрочем, некоторые заметили, что зверь явно не против полакомиться и, судя по всему, к нему хорошо относятся.