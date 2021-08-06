Важно соблюдать правильные пропорции, иначе можно навредить культурам

Часто огородники сталкиваются с такой проблемой – после сбора урожая моркови и свеклы оказывается, что плоды горчат. Выкидывать корнеплоды не хочется, поэтому приходится искать им применение. Однако этой неприятной ситуации можно избежать.

Чтобы собрать качественные, сахарные плоды, необходимо произвести одну-единственную подкормку. Вам понадобится обычная поваренная соль.

Как приготовить подкормку

Наполните ведро 10 литрами теплой воды.

В стакан с теплой водой добавьте одну столовую ложку соли. Тщательно перемешайте.

После этого влейте получившийся раствор в ведро.

Когда и как производить полив

Подкармливать морковь и свеклу солью желательно за месяц до того, как вы планируете собирать урожай.

Перед проведением процедуры полейте растения обычной водой. Сильно заливать грядки не нужно!

Подсоленной водой необходимо полить культуры всего один раз.

Ни в коем случае нельзя делать более концентрированный раствор. Кроме того, производить полив чаще одного раза тоже не нужно. В противном случае велик риск не только ухудшить плодородность почвы, но и навредить самим посадкам.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, чем подкормить морковь и свеклу в конце лета. Если вы хотите собрать богатый и вкусный урожай, обязательно внесите фосфорно-калийные удобрения, а также обработайте культуры борной кислотой.